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Çok sayıda kadını fuhşa zorlamaktan gözaltına alındı! 'Esnafız' diyerek kendini savundu: Bakın ne satıyormuş

15.03.2024 14:09
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Antalya'da yabancı uyruklu 7 kadını fuhşa zorlamaktan gözaltına alınan şüphelilerin, dinlemeye takılmamak için 'Kiralık ya da satılık araç var mı?' şeklinde şifreli konuştukları, fuhuş için gelenlerden de referans istedikleri ortaya çıktı. 5 şüpheli adliyeye sevk edilirken, S.Y. gazetecilere "Çekmeyin. Esnafız, çikolata satıyoruz" dedi.

Çok sayıda kadını fuhşa zorlamaktan gözaltına alındı! 'Esnafız' diyerek kendini savundu: Bakın ne satıyormuş

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu 7 kadını fuhşa zorladıkları tespit edilen çeteyi 2 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. 12 Mart'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. İ.A., S.Y., M.Y., M.Ö., G.D., M.T. ve D.T.K. gözaltına alındı.

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FUHUŞ İÇİN GELENLERİN ÇETELESİNİ TUTMUŞLAR

Hem şüphelilerin evlerinde hem de fuhuş yaptırılan adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital doküman, bir miktar Türk Lirası ve döviz ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin fuhuş için gelen kişilerden aldıkları paraları ve kişisel bilgilerin yazılı olduğu not defterlerine de incelenmek üzere el konuldu.

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'KİRALIK YA DA SATILIK ARAÇ VAR MI'

Fuhuş için gelenlerden referans talep eden, sadece daha önce müşterisi olanların referans olduğu kişiler ile kadınları görüştüren şüphelilerin, yasal dinlemeye takılmamak için şifreli konuştukları belirlendi. Şüphelilerin, müşterileriyle kısa süreli görüşmeler için 'Kiralık araç var mı?', uzun süreli görüşmeler için de 'Satılık araç var mı?' şeklinde şifreli konuştukları bildirildi.

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7 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. M.T. ve D.T.K. ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, diğerleri 'insan ticareti ve fuhşa teşvik, aracılık ile yer temini' suçlarından adliyeye sevk edildi. Sevk işlemi sırasında şüphelilerden S.Y., kendilerini görüntüleyen gazetecilere 'Çekmeyin kardeşim çocuğumuz var. Esnafız, çikolata satıyoruz' dedi. Şüphelilerden birinin ayrıca 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi. Yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edilmek üzere göç idaresine gönderildi. (DHA)
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya fuhuş çikolata
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