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Çok sayıda ölü köpek bulunmuştu! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

09.04.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Çankaya'da boş arazide poşetler içinde bulunan çok sayıda ölü köpek ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 24 köpeğin Çankaya ilçesi İmrahor Vadisi'nde patilerinde damar yolu açmak için kullanılan intraket ile ölü bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

8 Nisan 2021 Perşembe günü saat 18:30 sıralarında Çankaya İlçesi İmrahor bölgesinde 24 sokak hayvanının damar yolunun açıldığı ve öldürüldüğü tespit edilmiştir. Olay ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyemiz, Emniyet birimleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerini derhal bilgilendirmiş ve bölgede Savcılık kontrolünde inceleme başlatılmıştır.

Şüpheli ya da şüphelilerin tespitine yönelik yapılan ilk çalışmada olay anını ve yerini gösteren herhangi bir KGYS ya da kamera sistemi tespit edilememiştir. Köpeklerden bir tanesinde küpe çıkmış olup, Savcılık tarafından el konulan olay Büyükşehir Belediyemizce yakından takip edilmektedir."

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