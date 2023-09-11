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Çok sık susuzluk hissi yaşıyorsanız dikkat! Siz de bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

11.09.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erken tanı sağlık açısından son derece önemli. Bu nedenle vücudun gösterdiği belirtilerin farkında olyup herhangi bir olumsuzluk durumunda bir uzmana görünmek gereklidir. Uzmanlar çok sık tuvalete çıkanlar ile yoğun susuzluk hissi yaşayan vatandaşları uyardı. Doktorlar bu belirtilerin olması halinde çok geçmeden önlem alınmasını tavsiye ediyor.

Çok sık susuzluk hissi yaşıyorsanız dikkat! Siz de bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

Vücudun gösterdiği belirtilerin farkında olmak hastalığın erken teşhis edilmesini sağlar. Kanser, demans, felç, herediter anjioödem, kalp ve damar hastalıkları gibi birçok rahatsızlığın önceden belirti gösterdiği bilinmektedir. Uzmanlar, yaşam kalitesinde düşüş fark edenleri doktora görünmeleri konusunda uyarıyor.

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ÇÖLDE KALMIŞ GİBİ SUSUZ HİSSEDİYORSANIZ DİKKAT!

Yeteri oranda su içen kişilerin bile susuz hissedebildiklerini belirten uzmanlar, bu durumun kronik böbrek rahatsızlıklarının ilk evrelerinde görüldüğünü vurguladı.

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UYKU KALİTESİ DÜŞÜYORSA HAREKETE GEÇİN!

Herhangi bir böbrek rahatsızlığı zamanla uyku sorununa neden olur. Uyku kalitesinde ve düzenininde değişiklik yaşanır. Öte yandan kronik böbrek rahatsızlığı ile obezite arasında da bir bağ olabileceğini ifade eden uzmanlar uyku apnesi problemi ile karşı karşıya kalanların muhakkak destek almaları gerektiğini belirtti.

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BU BELİRTİLER SIKLIKLA GÖRÜLÜYOR!

İşte kronik böbrek rahatsızlığında sık görülen belirtiler:

  • Cilt kuruluğu ve kaşıntı,

  • Kemiklerde güçsüzlük,

  • Sürekli geçmeyen bir yorgunluk hali,

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  • Dikkat dağınıklığı

  • Kansızlık,

  • Ayak bileklerinde şişkinlik,

  • Kaslarda kramp,

  • Nefes darlığı,

  • Aşırı uyuşukluk,

  • Zihinde karışıklık.
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