Çoklu (Dissosyatif) kişilik bozukluğu nedir? Çoklu kişilik bozukluğu neden olur?

Çoklu kişilik bozukluğu yaygın olarak travmatik deneyimlere yanıt olarak ortaya çıkabileceğini öne sürmektedir. Trajik olaylar sonucu oluşan duygusal stres, bireyin zihinsel bütünlüğünü koruma mekanizması olarak farklı kişiliklerin geliştirilmesine yol açabilir. Çoklu kişilik bozukluğu psikolojik rahatsızlıkların karmaşıklığını ve çeşitliliğini anlamamıza katkıda bulunan ilginç bir örnek olabilir ancak net bir nedensel ilişki hala belirsizdir ve kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duymaktadır. Çoklu kişilik bozukluğunun nedenleri hala tam olarak anlaşılamamış olsa da genellikle şiddetli travmatik deneyimler, özellikle çocukluk döneminde cinsel, fiziksel veya duygusal istismar gibi yaşanmış travmatik olaylarla ilişkilendirilir.

Çoklu kişilik bozukluğu nedir?

Çoklu kişilik bozukluğu ya da bir diğer adıyla dissosyatif kişilik bozukluğu, kişinin birden fazla farklı kimliğe sahip olduğu bir psikolojik bozukluktur. Bu kimlikler farklı isimler, yaşlar, cinsiyetler, kişilik özellikleri ve geçmişlere sahip olabilir. Dissosyatif kişilik bozukluğu kişinin geçmişte yaşadığı travmayı unutmak veya başa çıkmak için geliştirdiği bir savunma mekanizması olarak düşünülmektedir. Travmatik olay, genellikle cinsel istismar, fiziksel istismar veya ihmal gibi çocukluk çağı travmasıdır. Çoklu kişilik bozukluğunun belirtileri şunlardır:

Birden fazla farklı kimliğe sahip olmak

Farklı kimliklerin birbirini tanımaması veya hatırlamaması

Kimlik değişimleri sırasında hafıza kaybı yaşamak

Kendine veya başkalarına zarar verebilecek davranışlarda bulunmak

Çoklu kişilik bozukluğu neden olur?

Çoklu kişilik bozukluğu kişinin birden fazla farklı kimliğe sahip olduğu bir psikolojik bozukluktur. Çoklu kişilik bozukluğunun nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, aşağıdaki faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir:

Çocukluk çağı travması: Çoklu kişilik bozukluğu, genellikle çocukluk çağında yaşanan travma ile ilişkilidir. Travmatik olay, genellikle cinsel istismar, fiziksel istismar veya ihmal gibi olaylardır. Bu travmatik olaylar, kişinin zihninin, bu olayları hatırlamaktan veya deneyimlemekten kendini korumak için bir savunma mekanizması geliştirmesine neden olabilir.

Çoklu kişilik bozukluğu, genellikle çocukluk çağında yaşanan travma ile ilişkilidir. Travmatik olay, genellikle cinsel istismar, fiziksel istismar veya ihmal gibi olaylardır. Bu travmatik olaylar, kişinin zihninin, bu olayları hatırlamaktan veya deneyimlemekten kendini korumak için bir savunma mekanizması geliştirmesine neden olabilir. Genetik faktörler: Bazı araştırmalar, çoklu kişilik bozukluğunun genetik faktörlerden de etkilenebileceğini düşündürmektedir.

Bazı araştırmalar, çoklu kişilik bozukluğunun genetik faktörlerden de etkilenebileceğini düşündürmektedir. Beynin yapısal ve işlevsel farklılıkları: Bazı araştırmalar, çoklu kişilik bozukluğu olan kişilerin beyninde yapısal ve işlevsel farklılıklar olduğunu göstermiştir. Bu farklılıklar, kişinin travmatik deneyimleri işleme şeklini etkileyebilir.

Çoklu kişilik bozukluğu nadir görülen bir bozukluktur. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, çoklu kişilik bozukluğu, nüfusun yaklaşık %1'inde görülür. Çoklu kişilik bozukluğu yaşayan kişiler aşağıdaki sorunlarla karşılaşabilirler:

Sosyal izolasyon

İş ve okulda sorunlar

Yakın ilişkilerde sorunlar

Madde bağımlılığı

İntihar riski

Çoklu kişilik bozukluğu, doğru tedavi ile iyileşebilir. Ancak, tedavinin uzun sürebileceği ve kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirebileceği unutulmamalıdır.

Şizofreni ve çoklu kişilik bozukluğu arasındaki fark nedir?

Şizofreni kişinin gerçeklik algısını, düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını etkileyen bir akıl sağlığı sorunudur. Şizofreni olan kişiler, halüsinasyonlar (gerçekte var olmayan şeyleri görme, duyma, hissetme veya koklama), hezeyanlar (yanlış veya gerçek dışı düşünceler) ve düzensiz konuşma ve davranış gibi semptomlar yaşayabilirler. Çoklu kişilik bozukluğu kişinin birden fazla farklı kimliğe sahip olduğu bir psikolojik bozukluktur. Bu kimlikler, farklı isimler, yaşlar, cinsiyetler, kişilik özellikleri ve geçmişlere sahip olabilir. Çoklu kişilik bozukluğu olan kişiler, kimlik değişimleri sırasında hafıza kaybı yaşayabilirler.

Şizofreni ve çoklu kişilik bozukluğu hem ciddi hem de karmaşık ruhsal bozukluklardır. Ancak bu iki bozukluk arasında bazı önemli farklılıklar vardır. Şizofreni halüsinasyonlar, hezeyanlar, düzensiz konuşma ve davranış gibi semptomlara neden olur. Çoklu kişilik bozukluğu ise kimlik değişimleri, hafıza kaybı ve kişilik bölünmesi gibi semptomlara neden olur. Şizofreni ve çoklu kişilik bozukluğu genellikle benzer şekilde ilaç tedavisi ya da psikoterapi tedavisiyle tedavi edilebilir. Şizofreni genellikle ömür boyu süren bir hastalıktır. Çoklu kişilik bozukluğu ise doğru tedavi ile iyileşebilir.







