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ColorOS 11 dağıtıma hazır

13.04.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oppo, bu haftanın başlarında Reno2 Z için Android 11 tabanlı ColorOS 11 güncellemesini 14 Nisan’dan itibaren kullanıma sunacağını duyurdu. Güncellemeyi alan ilk cihaz Oppo A91 olacak.

ColorOS 11 dağıtıma hazır

A91 için ColorOS 11 güncellemesi Endonezya’da ve Reno2 Z için Hindistan’da yayılmaya başladı. Güncelleme toplu olarak dağıtılıyor ve akıllı telefonunuza güncellemenin gelip gelmediğini manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken Ayarlar> Yazılım Güncellemeleri menüsüne gidip sağ üstteki dişli simgesine dokunarak manuel olarak kontrol etmek. Ardından “Resmi Sürüm Uygulaması” na ve ardından “Şimdi Başvur” seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır.

Ek olarak, Oppo, geçtiğimiz yıl ColorOS 7.2 ile Japonya’da özel olarak piyasaya sürülen Reno3 A için ColorOS 11’i piyasaya sürüyor. Güncelleme raporunu alan kullanıcılar 3.07GB’lık yüksek bir indirmeyle karşılaşacak. Bu nedenle güncellemeyi indirirken Wi-Fi’ye bağlı olduğunuzdan emin olun.

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Oppo’nun ColorOS 11 dağıtım planına göre Hindistan, Malezya, Tayland, Pakistan, Myanmar, Endonezya, Vietnam, Kamboçya ve Filipinler’deki Reno2 ColorOS 11 güncellemesini almak için sırada. Oppo, 14 Nisan’dan itibaren Hindistan ve Endonezya’da A5 (2020) ve A9 (2020) ve Avustralya, Suudi Arabistan ve BAE’de A73 5G için ColorOS 11 beta sürümlerini yayınlayacak.

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OPPO A91 HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİPTİ?

A91'in özelliklerini hatırlayacak olursak: OPPO A91 MediaTek MT6771V yonga setini kullanmakta. Ana işlemci tarafında 64 bit Quad-core 2.1 GHz ARM Cortex-A73 modeli, yanındaki 2.0 Ghz hızına sahip olan bir adet yardımcı CPU sayesinde yüksek performans ile çalışıyor.

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