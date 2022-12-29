HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çöp zannettiği adamı ezip kaçtı! İstanbul'da yaşanan akılalmaz olay kamerada

Çöp zannettiği adamı ezip kaçtı! İstanbul'da yaşanan akılalmaz olay kamerada

29.12.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de alkollü halde yolda yürüdüğü esnada yere yığılan bir adama, onu çöp zanneden sürücü ezip kaçtı. Hastanede 10 gün yatan adamın şikayetçi olması üzerine Çeliktepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, sürücüyü tespit ederek yakaladı.

Olay, geçtiğimiz 12 Kasım Cumartesi günü saat 01.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkol aldığı öğrenilen Y. Ş. (58) yolda yürüyerek eve gitmek istedi. Adam alkolün etkisiyle sokak üzerinde yere yığıldı. O esnada sokak arasından geçen otomobil, yerde yatan kişiyi fark etmeyerek üzerinden geçti. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yaralı Y.Ş., ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Yaşanan o anlar ise kameralara yansıdı.

YERDE YATAN ADAMI ÇÖP ZANNETMİŞ

Yaklaşık 10 gün sonra tedavisi tamamlanan Y.Ş., Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Polis Merkezi Amirliğine giderek kendisine otomobil çarptığını ve kaçtığını söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri, sokak üzerinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda Y.Ş.'nin üzerinden geçen aracın plakası tespit edildi. Plakadan sürücüye ulaşan polis M. E.’yi (25) gözaltına aldı. Emniyette 2 adet suç kaydı bulunan şahıs, “taksirle yaralama” suçundan adli işlem yapılması sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şahsın adamı çöp zannettiğini söylediği ortaya çıktı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Liseli kız, başka okulda da istismara uğramış! İğrenç detaylarLiseli kız, başka okulda da istismara uğramış! İğrenç detaylar
EYT sonrası siyaset ve iş dünyasından peş peşe açıklamalarEYT sonrası siyaset ve iş dünyasından peş peşe açıklamalar
Sabiha Gökçen'de uçuş trafiğini durduran olay!Sabiha Gökçen'de uçuş trafiğini durduran olay!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kağıthane

En Çok Okunan Haberler

EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı

EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı!

Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı!

Yer: İstanbul! Müdür yardımcısı apartmanın kabusu oldu: 'Asarım, yakarım, keserim'

Yer: İstanbul! Müdür yardımcısı apartmanın kabusu oldu: 'Asarım, yakarım, keserim'

Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine tepki çeken 'kaset' yorumu!

Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine tepki çeken 'kaset' yorumu!

İstanbul uçağında yürekleri ağza getiren olay!

İstanbul uçağında yürekleri ağza getiren olay!

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.