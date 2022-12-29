Çöp zannettiği adamı ezip kaçtı! İstanbul'da yaşanan akılalmaz olay kamerada

Olay, geçtiğimiz 12 Kasım Cumartesi günü saat 01.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkol aldığı öğrenilen Y. Ş. (58) yolda yürüyerek eve gitmek istedi. Adam alkolün etkisiyle sokak üzerinde yere yığıldı. O esnada sokak arasından geçen otomobil, yerde yatan kişiyi fark etmeyerek üzerinden geçti. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yaralı Y.Ş., ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Yaşanan o anlar ise kameralara yansıdı.

YERDE YATAN ADAMI ÇÖP ZANNETMİŞ

Yaklaşık 10 gün sonra tedavisi tamamlanan Y.Ş., Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Polis Merkezi Amirliğine giderek kendisine otomobil çarptığını ve kaçtığını söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri, sokak üzerinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda Y.Ş.'nin üzerinden geçen aracın plakası tespit edildi. Plakadan sürücüye ulaşan polis M. E.’yi (25) gözaltına aldı. Emniyette 2 adet suç kaydı bulunan şahıs, “taksirle yaralama” suçundan adli işlem yapılması sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şahsın adamı çöp zannettiğini söylediği ortaya çıktı. (İHA)

