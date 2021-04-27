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  4. Çöpe atılan Atatürk posterleri ve İstiklal Marşı tabloları nedeniyle müdür görevden uzaklaştırıldı

Çöpe atılan Atatürk posterleri ve İstiklal Marşı tabloları nedeniyle müdür görevden uzaklaştırıldı

27.04.2021 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de bir ilkokul önünde çöpe Atatürk posterleri ve İstiklal Marşı tablolarının atılması sonrası okul müdürü görevden uzaklaştırıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada “Okul müdürü R.Ö. görevden uzaklaştırılarak konunun aydınlığa kavuşturulması için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Denizli’de Doğan Demircioğlu Emsan İlköğretim Okulu önünden geçen vatandaşlar çöpe atılan Atatürk posterleri ve İstiklal Marşı tabloları sonrası durumu görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kısa süre sonra ise Denizli Valiliği konuya ilişkin açıklamada bulunarak okul müdürünün görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

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Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Çeşitli basın yayın organlarında Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu’nda Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosunun çöpe atılması ile ilgili çıkan haberlere istinaden; okul müdürü R.Ö. görevden uzaklaştırılarak konunun aydınlığa kavuşturulması için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır” denildi.

(İHA)

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istiklal marşı Denizli Mustafa Kemal Atatürk

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