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Çöpten uçak yakıtı üretilecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.11.2020 09:45 | Son Güncelleme

Japonya Havayolları (JAL), çöpleri yakıt olarak değerlendirmeyi hedefliyor. JAL, 2022 yılından itibaren ev çöplerini kullanarak uçak yakıtı üretmeye başlayacak. Böylece uçaklar, çöplerden üretilen uçak yakıtı ile uçuş gerçekleştirecek.

Çöpten uçak yakıtı üretilecek

Sıfır karbondioksit salınımı için çeşitli firmalar çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle otomobil üreticileri, karbondioksit salınımını azaltmak için elektrikli otomobillere ve hidrojen yakıtlı otomobillere geçiş yapmayı planlıyor. Hatta birçok üretici hali hazırda elektrikli otomobillerini tanıtmış ve satışa sunmuş durumda. Fakat bu kez karbondioksit salınımını azaltmaya çalışan firma bir otomobil üreticisi değil, Japonya Havayolları.

JAPONYA HAVAYOLLARI ÇÖPTEN UÇAK YAKITI ÜRETECEK

Japonya Havayolları (JAL), net sıfır karbondioksit salınımına ulaşmaya çalışıyor. Bu doğrultuda yeni hedefini açıklayan havayolu şirketi, Bangkok Post'un haberine göre çöpleri kullanmaya başlayacak. Şirket, evlerden çıkan çöplerin dönüştürülmesiyle elde edilen biyolojik yakıtı, uçaklarında kullanarak uçuşlar gerçekleştirecek. Üstelik gelen bilgilere bakılırsa bu proje yeni bir proje de değil.

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FİRMANIN HEDEFLEDİĞİ YIL 2022

Çöpten uçak yakıtı üretme projesi, gelen bilgilere göre 2018 yılında başlamış ve Japonya Havayolları, proje kapsamında yaklaşık 9 milyon dolar harcamış. Firmanın nihai hedefi ise projeyi 2022 yılında hayata geçirmek ve 2050 yılına kadar da aynı düzende devam ettirmek.

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