Çorap çizme boyunu kesmeden nasıl kombinlenir? Buraya dikkat!

Detaylara birlikte bakalım!

1. Oversize kazakla kusursuz bir denge kurabilirsin.

Oversize kazak ve çorap çizme, şehirde çaba sarf etmeden havalı görünmenin protokole tabi olmayan tek yolu. Kazağın bolluğu bacak boyunu otomatik olarak öne çıkarır. Görünüşteki kontrast, çizmenin boyunu kesmek yerine daha uzun görünmesine destek olacaktır. Kış günlerinde tayt yerine ince bir çorapla da harika duracağını söylememiz gerek.

2. Mini etekle modern ve risksiz bir alan yaratman çok kolay.

Mini etek ve çorap çizme, bacak hattını kesintisiz gösterdiği için en güvenli kombinlerden biri. Kumaşının ne olduğu çok önemli değil, hepsi çizmeyle iyi anlaşıyor. Kışın opak çorap ekleyip çok üşümeden gezebiliyorsun. Baharda ise daha iddialı bir görüntü yakalıyorsun. Etek sade olduğunda çizme yıldız oluyor ve seni otomatik olarak daha uzun gösteriyor.

3. Sweatshirt elbiseyle zahmetsiz bir şekilde havalı görünebilirsin.

Sweatshirt elbise çorap çizmenin en sevdiği partner! Elbisenin salaşlığı çizmenin sıkı formuyla birleşince mükemmel bir kontrast oluşturuyor zira. Bu kontrast da bacaklarını olduğundan uzun gösteriyor. Çizmenin boyu hiç göze batmıyor, tam tersi görünümü dengeliyor.

4. Uzun blazerlara da şans vermek lazım.

Uzun blazer, çorap çizmeyle birlikte profesyonel ama çok özgüvenli bir görünüm veriyor. Altına mini etek veya mini şort eklediğinde hem ciddi hem gösterişli bir enerji yaratıyorsun. Silüetin uzuyor çünkü blazer uzunluğu çizmenin boyunu gölgelememiş oluyor. Hem gündüz toplantısı hem akşam planı için ideal olduğunu ekleyelim.

5. Çan etekle retro bir tarz yaratman mümkün.

Çan eteklerin hafif açılan formu çorap çizmeyle müthiş bir tezat oluşturuyor. Bu tezat da çizmeyi daha akıcı ve uzun gösteriyor. Diz üstü çan eteklerde bu etki iyice belirginleşirken, renkleri kontrast seçtiğinde retro havası daha da parlayacak. Her yere uyan joker kombinlerden biri.

6. Tunik gömlekler hem rahatlığı hem şıklığı aynı anda getiriyor.

Tunik gömlek çorap çizmeyle birleştiğinde vücut oranlarını çok güzel ortaya çıkarıyor. Akışkan gömlek dokusu çizmenin sıkı formunu dengeliyor. Beline ince bir kemer taktığında “ben oranları yönetiyorum” enerjisi geliyor. Hem ofise hem günlük kombine uyarlanabiliyor. Ayrıca parlak takılar eklersen gece moduna bile geçebilirsin!

7. Deri mini şort iddialı ama harika bir tercih.

Deri mini şort ve çorap çizme birleşince parlayan bir görüntü çıkıyor ortaya. Çizme bacağı kesmeden uzatıyor, deri dokunun sertliği de çizmeyle kontrast oluşturuyor. Üste basit bir tişört bile giyebilirsin çünkü bütün dikkat alt bedende toplanıyor. Soğuk günlerde opak çorap ekleyip görünümü biraz daha fonksiyonel hale getirmende sakınca yok. Cesur ama şık bir kombin arıyorsan doğru yerdesin.

8. Triko elbisenin yumuşaklığı çok cezbedici.

Trikonun yumuşak dokusu çizmenin dar formuyla oldukça yüksek bir uyum yakalıyor. Bacaklarını kesmeden bütünlüyor diyebiliriz. Renk tonlarını yakın seçersen çok daha sofistike görünebilirsin. Hem gündüz hem gece planlarına uyumlu bir kombin.

9. Uzun paltoyla sokakta tam bir stil yıldızı olabilirsin.

Uzun palto ve çorap çizme, moda dergilerinin en sevdiği kombinlerden biri. Paltodaki çizgi seni uzatıyor, çorap çizmenin bacağı sarması da bu görüntüyü güçlendiriyor. Çizmenin boyu paltoda kaybolmak yerine daha sofistike duruyor. Altına mini etek veya triko elbise ekleyince çok yönlü bir görünüm elde edebiliyorsun.

10. Uzun çoraplarla küçük ama etkili bir stil hilesi yapabilirsin.

İnce diz üstü çorapları çorap çizmeyle katmanladığında hem ısınıyor hem de çizme daha yukarı çıkıyormuş gibi bir illüzyon yaratman çok kolay. Bu da bacak boyunu optik olarak uzatmakta. Soğuk günlerde hem işlevsel hem stil sahibi görünebilirsin.