Çörek otu faydaları nelerdir? Çörek otu neye iyi gelir?

Baharat olarak kuru hâliyle ya da yağ formu ile farklı farklı kullanılabilen çörek otu faydaları ile bilinir. Yaraların iyileşmesinden ağrıların azalmasına, çeşitli rahatsızlıkların tedavi süreçlerinde yardımcı nitelikte olmasından yemeklere kattığı lezzetlere kadar çeşitli yararları ve kullanım alanları bulunur.

Çörek otunun dünya genelinde en çok Batı Asya’da, Orta Doğu’da ve Avrupa’da ülkemizde ise en çok Konya bölgesinde yetiştiği bilinir. Hem tohumları ile hem de yağı ile Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerinde doğal bir tıbbi ilaç olarak kabul edilmiştir. İlk keşfedildiğinden bu yana çeşitli hastalıkların tedavi süreçlerinde de kullanılmaktadır.

Bileşiminde bol miktarlarda protein, yağ ve karbonhidrat bulunmaktadır. Ayrıca C vitamini, A vitamini, B1, B2, B3, B6 ve B9 vitaminleri de çörek otu bileşiminin içeriğinde yer almaktadır. Bunların yanı sıra fosfor, kalsiyum, potasyum, demir, manganez, çinko, bakır, sodyum gibi mineraller de içermektedir.

Çörek otu faydaları nelerdir?

Çok uzun yıllardır dünya genelinde kullanılan çörek otu eski zamanlarda Yunan ve Arap tıbbında kullanılan bir tohumdur. Çörek otu tohumları ile çörek otu yağı çeşitli sağlık sorunlarını iyileştirmek için kullanılan bir tür tedavi yöntemi olarak kullanılmıştır. Soğuk algınlığından bağırsak sorunlarına birçok konuda çörek otuna başvurulmuştur.

Çeşitli formlarda kullanılabilen çörek otunun kabul edilen birçok faydası bulunur. İçeriğindeki bileşenler ile çörek otu tohumu anti bakteriyel özelliği sayesinde de birçok yönden faydalı kabul edilir. En bilinen faydaları se şu şekilde sıralanabilir:

Hem yağ formu hem tohumları hem de taneleri antimikrobik olarak kullanılır.

Tansiyonun düzenlenmesi için kullanılır.

Çocuklarda da çeşitli cilt sorunları için kullanıldığı bilinir.

Yağ formunun kanda yer alan glukoz oranını düşürdüğü bilindiği için insülin miktarı arttırıcı etkisi ile de bilinir.

Alerjik durumlarda kullanılır.

Astım, solunum rahatsızlıkları için önerilir.

Çörek otu neye iyi gelir?

Sabahları aç karnına çörek otu yemenin faydaları olduğu kabul edilir ancak çörek otu hangi formunda olursa olsun bilinçsizce tüketilmemelidir. Bir doktora danışmadan kullanılmaması önerilir. Çeşitli yiyeceklerde, salatalarda hamur işlerinde de kullanılabilen çörek otu faydaları ile olduğu kadar lezzeti ile de sevilen ve tercih edilen bir gıdadır. Günlük tüketim miktarının her gün bir çay kaşığını geçmeyecek şekilde olması gerektiği söylenir. Ancak bilinçli olarak ve bir doktor onayı alarak tüketilmesi önemlidir. Şu konularda iyi geldiği kabul edilir:

Adet sancılarının azalması

Adet döneminde kanamanın düzenlenmesi

Adet döngüsünün düzensiz olduğu durumların dengelenmesi

Bağışıklık sistemini güçlendirme

Solunum rahatsızlıkları

Mide hastalıkları

Çeşitli kadın hastalıkları

Ülser tedavisi

Cilt rahatsızlıkları

Burun akıntısı

Alerjik rahatsızlıklar

Kan şekerinin dengelenmesi

Çörek otunun zararı var mıdır?

Çörek otu hem yağ hem de tane formunda peynirler ile birlikte, hamur işlerinin üzerinde, salatalarda ya da benzeri gıdalar ile birlikte tüketilebilir. Ancak her gıda gibi çörek otu da hangi formda olduğu fark etmeksizin doktor onayı olmadan tüketilmemelidir. Yanlış tüketimi ya da kullanımı, gün içinde alınması gerekli olan dozdan fazla tüketilmesi de sorunlara yol açabilir. Dikkatli kullanılması gerekir aksi takdirde özellikle bazı bünyelerde ciddi hasarlara ya da yan etkilere neden olabilir. Olası yan etkilerden bazıları şunlardır:

Böbrekte sorunlara yol açabilir.

Alerjik durumların oluşmasına sebebiyet verebilir.

Karaciğerde hasar oluşturabilir.

Özellikle hamileler için hem annenin hem bebeğin sağlığına zararlı olabilir.

İlaç kullanan kişiler için bazı ilaçların bileşenleri ile bir araya geldiğinde iç hastalıklarına nede olabilir.

Emzirme dönemindeki anneler için zararı dokunabilir.

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde bir içerik değildir. İçerikte bulunanlar yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır. Herhangi bir sağlık sorununun, bir tıbbi problemin teşhisi ya da tedavisi için kullanılması doğru değildir. Tıbbi bir problemi olan kişiler mutlaka doktora başvurmalıdır.







