HABER

Çorlu'yu ayağa kaldıran taciz iddiası! Mahalleli linç etmek istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 15:24 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde erkek çocuğu M.P.'ye (10) cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı iddia edilen H.G.(30), vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis, gözaltına aldığı şüpheliyi güçlükle mahalleden uzaklaştırdı.

Çorlu'nun Silahtarağa Mahallesi'nde oturan H.G., mahallede oturan M.P., isimli erkek çocuğu ile sokakta karşılaşıp evine götürdü.

BAĞIRARAK EVDEN KAÇTI

İddiaya göre, H.G., evine götürdüğü çocuğa cinsel istismarda bulunmak isterken, çocuk bağırarak evden kaçtı. Çocuğun gittiği evde durumu anlattığı ailesi, polise giderek şikayetçi oldu. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürülen M.P., ifadesinde, şüphelinin kendisine evine çağırarak cinsel istismarda bulunmak istediğini, kendisinin de bağırarak evden kaçtığını anlattı.

MAHALLELİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Olayı öğrenen mahalle sakinleri H.G.'nin evinin önünde toplanarak şüpheliyi linç etmek istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilerek geniş güvenlik önlemleri alındı. Evden alınan şüpheli, polis aracına bindirildiği sırada mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Ancak kalabalık, polisin kurduğu güvenlik önlemini aşamadı.

Emniyete götürülen şüpheli H.G.'nin, ifadesinde üzerine atılan hiçbir suçlamayı kabul etmediği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)

PARTNERKadir’in dönüşüKadir’in dönüşü
Mersin'de 1800 yıllık 'heykel başı' gün yüzüne çıktıMersin'de 1800 yıllık 'heykel başı' gün yüzüne çıktı
Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın Anıtkabir ziyaretinde dikkat çeken hareketJaponya Prensesi Akiko Mikasa'nın Anıtkabir ziyaretinde dikkat çeken hareket
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çorlu cinsel istismar gözaltı Çocuk

En Çok Okunan Haberler

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!

Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!

İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

Ekonomik gelişmeler Kocaeli Darıca'da maratonu iptal ettirdi!

Ekonomik gelişmeler Kocaeli Darıca'da maratonu iptal ettirdi!

İçişleri Bakanlığı SMS'le uyardı

İçişleri Bakanlığı SMS'le uyardı

Mersin'de 1800 yıllık 'heykel başı' gün yüzüne çıktı

Mersin'de 1800 yıllık 'heykel başı' gün yüzüne çıktı

Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın Anıtkabir ziyaretinde dikkat çeken hareket

Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın Anıtkabir ziyaretinde dikkat çeken hareket

Erol Mütercimler'den çok konuşulacak çıkı: Atatürk yaşasa 'Ya ben yeni bir parti kurayım' derdi

Erol Mütercimler'den çok konuşulacak çıkı: Atatürk yaşasa 'Ya ben yeni bir parti kurayım' derdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.