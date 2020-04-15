Coronalılar ve kolonyalıların savaşı...

Kolonyalılar ise coronalıları hiç tanımıyorlardı çünkü onlar çok uzaktaydılar ve kolonyalılar ‘nasıl olsa bize gelmez’ diye düşünmekteydiler.

Coronalılar öyle hamleler, öyle savaş taktikleri geliştirmişlerdi ki, koskoca bir ülkeyi allak bullak edip alarm çanları çaldırıyorlardı.

Bu arada coronalılar diğer ülkelere de gizli gizli saldırıya geçti. Önce küçük kümeler halinde sonra daha büyük ordular ile girdiler. Öyle ki girdikleri ülkede ajan bulmakta hiç zorlanmadılar.

Kolonyalıların yakınlarına kadar geldi. Aslında kolonyalıların arasına da çoktan sızmışlardı ancak kolonyalılar farkında değillerdi. Coronalılar kolonyalıların yakınlarındaki ülkelerde uzak diyardakilerden daha etkili oldu. Esir ve kayıplar öyle fazla oldu ki kolonyalıların yakınlarına üs kurdular.

Belki de uzak diyarlarda kayıp vermeye başladıkları için kolonyalıların yakınlarına geldiler onu bilemeyiz. Uzak diyarlarda coronalılar oldukça azaldı nerede ise hiç hamle yapamaz oldular. Ancak kıtalar arası geçişleri çok başarılıydı, ajanlar sayesinde geçişler küresel oldu tüm dünyaya hükmetmeye başladılar.