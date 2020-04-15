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Coronalılar ve kolonyalıların savaşı...

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.04.2020 15:06 | Son Güncelleme

Coronalılardan çok çok uzak diyarlardan haberler gelmekteydi. Çok saldırgan, etrafı yakıp yıkan savaş taktikleri vardı ve başarı ile ilerlemekteydiler.

Coronalılar ve kolonyalıların savaşı...

Kolonyalılar ise coronalıları hiç tanımıyorlardı çünkü onlar çok uzaktaydılar ve kolonyalılar ‘nasıl olsa bize gelmez’ diye düşünmekteydiler.

Coronalılar öyle hamleler, öyle savaş taktikleri geliştirmişlerdi ki, koskoca bir ülkeyi allak bullak edip alarm çanları çaldırıyorlardı.

Bu arada coronalılar diğer ülkelere de gizli gizli saldırıya geçti. Önce küçük kümeler halinde sonra daha büyük ordular ile girdiler. Öyle ki girdikleri ülkede ajan bulmakta hiç zorlanmadılar.

Kolonyalıların yakınlarına kadar geldi. Aslında kolonyalıların arasına da çoktan sızmışlardı ancak kolonyalılar farkında değillerdi. Coronalılar kolonyalıların yakınlarındaki ülkelerde uzak diyardakilerden daha etkili oldu. Esir ve kayıplar öyle fazla oldu ki kolonyalıların yakınlarına üs kurdular.

Belki de uzak diyarlarda kayıp vermeye başladıkları için kolonyalıların yakınlarına geldiler onu bilemeyiz. Uzak diyarlarda coronalılar oldukça azaldı nerede ise hiç hamle yapamaz oldular. Ancak kıtalar arası geçişleri çok başarılıydı, ajanlar sayesinde geçişler küresel oldu tüm dünyaya hükmetmeye başladılar.

Artık kolonyalıları istilaya başlayan coronalılar önceleri önemsenmedi. Kolonyalılar normal yaşantılarına devam etti. Piknik, çarşı, pazar, AVM, caddeler, hastaneler kolonyalılar tarafından hiç boş bırakılmadı. Coronalılar da şaşırdı buna ve yeni taktiler geliştirdiler, saldırılarında daha ciddi hazırlıklar yaparak. Sonra birden kolonyalılar, coronalıların ciddiyetini anladılar ve adlarını aldıkları kolonyaya sarıldılar. Evden çıkmaz oldular, caddeler boş kaldı, AVM’ler boşaldı. Hastaneler coronalılar tarafından işgal edilmişti bu yüzden hastaneye gidemediler. Beyaz kalkanlı savaşçılar coronalılar için ön cepheye geçti ve coronalılar geri çekilmemeye kararlı saldırıya geçtiler. Beyaz kalkanlı kolonyalılar teçhizat yönünden zayıftı çünkü savaşçı olmayan kolonyalılar onların silahlarını almış savaşmayacaklarını bile bile beyaz kalkanlı kolonyalıları zora sokmuştu ama farkında değillerdi. Eskiden olsa beyaz kalkanlı savaşçılar önemsiz değersizdi kolonyalılar için ama savaş çıkınca ön cephede olan savaşçılar beyaz kalkanlı savaşçılar idi.

Durum ciddi idi artık. Coronalılar tüm dünyaya hakimdi kolonyalılar da bunu yeni fark etti ama çoktan coronalıların istilasına uğramışlardı. Savaş başlamıştı resmen!

(Devamı gelecek…)

Instagram: @istanbul_goguscerrahisi
Facebook: @docdrozkandemirhan

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