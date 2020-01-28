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  4. Koronavirüs alarmı! Pekin'deki Tiananmen Meydanı'na girişler yasaklandı

Koronavirüs alarmı! Pekin'deki Tiananmen Meydanı'na girişler yasaklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.01.2020 10:51 | Son Güncelleme

Coronavirus dünyayı tehdit etmeye devam ederken virüsün sıfır noktasında ilginç bir olay yaşandı. Çin'de alınan yeni karar sonrası Tiananmen Meydanı yerli-yabancı fark etmeksizin insanlara kapatıldı.

Coronavirus tehlikesinin giderek büyümesi üzerine alınan bu karar gözü korkutsa da önlem alınması 'iç rahatlatıcı' bir adım olarak değerlendirildi. İşte turistlerinin gezileri iptal ettiği 'yasak şehir'de verilen karar sonrası ortaya çıkan manzaralar...

Çin'in başkenti Pekin'in tarihi ve turistik yeri Yasak Şehir, ülkeyi alarma geçiren coronavirusünden etkilendi. Yasak Şehir ve önünde bulunan devasa büyüklükteki Tiananmen Meydanı tamamen kapatıldı.
Çin'de coronavirusü tehlikesi gün geçtikçe büyüyor. Vaka sayısındaki artış ülkeye gelen ziyaretçi sayısında büyük düşüşe neden olmuş durumda. Dünyanın pek çok yerinden Çin'e gerçekleştirilecek olan turlar iptal edildi.
Turistik gezilerin iptalinin yanı sıra, ülkedeki ünlü yerlere giriş de yasaklandı. Bu yasakların en dikkat çekicisi de başkent Pekin'de bulunan Yasak Şehir.
15. yüzyılda Ming Hanedanlığı döneminde inşa edilen Yasak Şehir, 20. yüzyıla kadar Çin imparatorlarına ev sahipliği yaptı. 1925 yılından itibaren müze olarak faaliyet gösteren Yasak Şehir, başkent Pekin'in en turistik yeri.
Yasak Şehir ile birlikte Tiananmen Meydanı da Çin yönetiminin yasak kararından etkilenmiş durumda. Alınan karar doğrultusunda bölgeye yerli veya yabancı fark etmeksizin herkesin girişi yasaklandı.
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Anahtar Kelimeler:
coronavirüs koronavirüs çin Pekin

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