Koronavirüs alarmı! Pekin'deki Tiananmen Meydanı'na girişler yasaklandı

Coronavirus tehlikesinin giderek büyümesi üzerine alınan bu karar gözü korkutsa da önlem alınması 'iç rahatlatıcı' bir adım olarak değerlendirildi. İşte turistlerinin gezileri iptal ettiği 'yasak şehir'de verilen karar sonrası ortaya çıkan manzaralar...

Çin'in başkenti Pekin'in tarihi ve turistik yeri Yasak Şehir, ülkeyi alarma geçiren coronavirusünden etkilendi. Yasak Şehir ve önünde bulunan devasa büyüklükteki Tiananmen Meydanı tamamen kapatıldı.

Çin'de coronavirusü tehlikesi gün geçtikçe büyüyor. Vaka sayısındaki artış ülkeye gelen ziyaretçi sayısında büyük düşüşe neden olmuş durumda. Dünyanın pek çok yerinden Çin'e gerçekleştirilecek olan turlar iptal edildi.

Turistik gezilerin iptalinin yanı sıra, ülkedeki ünlü yerlere giriş de yasaklandı. Bu yasakların en dikkat çekicisi de başkent Pekin'de bulunan Yasak Şehir.

15. yüzyılda Ming Hanedanlığı döneminde inşa edilen Yasak Şehir, 20. yüzyıla kadar Çin imparatorlarına ev sahipliği yaptı. 1925 yılından itibaren müze olarak faaliyet gösteren Yasak Şehir, başkent Pekin'in en turistik yeri.