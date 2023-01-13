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Çorum'da evlere pompalı tüfekle ateş açtılar!

13.01.2023 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bir apartmana tüfekle açılan ateş sonucu 2 dairede hasar meydana geldi.

Çorum'da evlere pompalı tüfekle ateş açtılar!

Çorum'da bir apartmana kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfeklerle ateş açıldı. Saçmaların isabet ettiği 2 dairenin camları kırıldı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde Bahçelievler 1. Sokak üzerinde bulunan bir apartmana pompalı tüfeklerle ile ateş açıldı.

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EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Sokaktan yükselen silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Açılan ateş sonucu apartmanda bulunan 2 dairenin camları kırılırken olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı.

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Polis ekipleri tarafından sokakta yapılan inceleme sonucunda olayda kullanılan silahlardan birisi çöp konteynerinde bulunurken diğer tüfek ise bahçede bulundu.

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Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

3 GÜNDE 2 İKAMETE KURŞUNLAMA

Öte yandan kentte son üç günde 2’nci ikamet kurşunlama olayı gerçekleşti. 10 Ocak tarihinde de Gülabibey Mahallesi Beytepe 5. Cadde’de gece saatlerinde bir ikamet kurşunlanmıştı. O olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmamıştı. (İHA)

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Çorum pompalı tüfek

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