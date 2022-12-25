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Çorum'da kan donduran olay! Muhtar, tarlasını sürerken av tüfeğiyle öldürüldü

25.12.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da Uğrak köyü Muhtarı Yaşar Sayar (48), kendisine ait tarlada traktörüyle çalışırken bilinmeyen nedenle henüz kimliği belirlemeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, jandarmanın, kimliği belirsiz cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Çorum'da kan donduran olay! Muhtar, tarlasını sürerken av tüfeğiyle öldürüldü

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Uğrak köyünde meydana geldi. Traktörüyle tarlasını süren Uğrak köyü Muhtarı Yaşar Sayar, bilinmeyen nedenle henüz kimliği belirlemeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyanların ihbarıyla köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNE SAÇMA İSABET ETMİŞ

Ekiplerin yaptığı kontrollerde vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Sayar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

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(DHA)

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