Covid-19’a yakalanan yeterince insan olmadığı için Küba ürettiği aşıyı test edemiyor

Küba’nın devlet destekli Finay Aşı Enstitüsü (IFV), pandemiyi durduracak bir aşı üretmeye çalışan çok sayıda kurumdan biri. Ancak Küba’da geliştirilen aşı adayı ülkedeki vaka azlığı nedeniyle Faz 3 klinik denemesinde ilerleyemiyor.

Johns Hopkins Üniversitesi’ne göre ülkede rapor edilen toplam vaka sayısı 15.007. 11 milyon nüfuslu ülkede koronavirüse bağlı ölüm sayısı ise 153.

Küba, Sovereign 02 isimli aşının geliştirilmesine devam edebilmek için İran’ın Pastör Enstitüsü ile bir anlaşma gerçekleştirdi.

Twitter’dan yapılan açıklamada IFV denemelerin ‘her iki ülkede de Covid-19’a karşı aşılamada daha hızlı ilerlenmesine izin vereceğini’ söyledi.

"SALGIN CİDDİ BOYUTLARA ULAŞMADI"

Geçtiğimiz ay IVF direktörü Vicente Verez, Küba’da Faz 3 klinik deneyi yapmanın zor olduğunu; çünkü Küba’da salgının birçok ülkede olduğu gibi ciddi boyutlara ulaşmadığını söyledi ve Soverign 02’nin erken bir bağışıklık tepkisi (14 gün) gösterdiğini belirtti.

Küba 2021’in ilk altı ayında tüm nüfusun kendi ürettikleri aşıyla aşılanacağını öngörüyor. Ülkedeki Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi, Mambisa ve Abdala adında iki farklı aşı adayı üzerinde daha çalışıyor.