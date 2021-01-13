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Covid-19’a yakalanan yeterince insan olmadığı için Küba ürettiği aşıyı test edemiyor

13.01.2021 11:29 | Son Güncelleme:
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Covid-19’a yakalanan yeterince insan olmadığı için Küba ürettiği aşıyı test edemiyor

Küba’da o kadar az koronavirüs vakası var ki, geliştirdikleri aşı adayını denemek için İran’a başvurmak zorunda kaldı.

Küba’nın devlet destekli Finay Aşı Enstitüsü (IFV), pandemiyi durduracak bir aşı üretmeye çalışan çok sayıda kurumdan biri. Ancak Küba’da geliştirilen aşı adayı ülkedeki vaka azlığı nedeniyle Faz 3 klinik denemesinde ilerleyemiyor.

Johns Hopkins Üniversitesi’ne göre ülkede rapor edilen toplam vaka sayısı 15.007. 11 milyon nüfuslu ülkede koronavirüse bağlı ölüm sayısı ise 153.

Küba, Sovereign 02 isimli aşının geliştirilmesine devam edebilmek için İran’ın Pastör Enstitüsü ile bir anlaşma gerçekleştirdi.

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Twitter’dan yapılan açıklamada IFV denemelerin ‘her iki ülkede de Covid-19’a karşı aşılamada daha hızlı ilerlenmesine izin vereceğini’ söyledi.

"SALGIN CİDDİ BOYUTLARA ULAŞMADI"

Geçtiğimiz ay IVF direktörü Vicente Verez, Küba’da Faz 3 klinik deneyi yapmanın zor olduğunu; çünkü Küba’da salgının birçok ülkede olduğu gibi ciddi boyutlara ulaşmadığını söyledi ve Soverign 02’nin erken bir bağışıklık tepkisi (14 gün) gösterdiğini belirtti.

Küba 2021’in ilk altı ayında tüm nüfusun kendi ürettikleri aşıyla aşılanacağını öngörüyor. Ülkedeki Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi, Mambisa ve Abdala adında iki farklı aşı adayı üzerinde daha çalışıyor.

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Reuters’ın haberine göre Küba, yeni yıl kutlamalarında ‘sorumsuz eğlencelerin’ ardından şehirler arası ulaşımın askıya alınması, kültürel faaliyetler ve kamusal alanların gece kullanımı gibi yeni önlemler aldı.

Virüsün yayılımını engellemek için katı önlemler almaktan çekinmeyen Küba, salgını başarılı bir şekilde yönetiyor. Kamusal alanlarda maske takmayanların para cezasına çaptırıldığı ülkede sağlık görevlileri adadaki tüm evleri aktif olarak koronavirüs taramasından geçiriyor.

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