Covid-19 aşısı: 1,3 milyar nüfuslu Hindistan, dünyanın en büyük aşı programını başlattı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 1,3 milyar nüfuslu ülkede, dünyanın en büyük aşılama kampanyalarından birisini başlattı.

Kampanyayı canlı yayında başlatan Modi, "Dünyanın en büyük aşılama programını başlatıyoruz. Bu tüm dünyaya bizim neler yapabileceğimizi gösteriyor" dedi. Modi, aşının güvenliğine ilişkin söylentilere de inanmama çağrısında bulundu.

Ülke genelinde 3 binin aşkın noktada koronavirüs aşısı yapılabilecek. Sağlık otoritelerinin hedefi Ağustos itibarıyla 300 milyon doz aşının yapılmış olması.

Aşı kampanyasının ilk gününde yaklaşık 300 bin sağlık çalışanına aşı yapılması bekleniyor.

İlk aşamada, 30 milyon sağlık çalışanı ve kritik görevler üstlenen kişiye aşı yapılacak. İkinci aşamada ise 50 yaş üstü bireyler ile 50 yaş altında olup sağlık sorunları yaşayan yaklaşık 270 milyon kişi aşılanacak.

70 yaşındaki Başbakan Modi'nin aşı olup olmadığı söylenmedi ancak hükümetin aşı programına göre siyasetçiler öncelikli gruplar arasında yer almıyor.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki hastanelerde, aşı programının başlamasından dolayı sağlık çalışanlarının kutlama yaptığı bildirildi.