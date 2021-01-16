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Covid-19 aşısı: 1,3 milyar nüfuslu Hindistan, dünyanın en büyük aşı programını başlattı

16.01.2021 19:06 | Son Güncelleme:
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Covid-19 aşısı: 1,3 milyar nüfuslu Hindistan, dünyanın en büyük aşı programını başlattı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 1,3 milyar nüfuslu ülkede dünyanın en büyük aşılama kampanyalarından birisini başlattı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 1,3 milyar nüfuslu ülkede, dünyanın en büyük aşılama kampanyalarından birisini başlattı.

Kampanyayı canlı yayında başlatan Modi, "Dünyanın en büyük aşılama programını başlatıyoruz. Bu tüm dünyaya bizim neler yapabileceğimizi gösteriyor" dedi. Modi, aşının güvenliğine ilişkin söylentilere de inanmama çağrısında bulundu.

Ülke genelinde 3 binin aşkın noktada koronavirüs aşısı yapılabilecek. Sağlık otoritelerinin hedefi Ağustos itibarıyla 300 milyon doz aşının yapılmış olması.

Aşı kampanyasının ilk gününde yaklaşık 300 bin sağlık çalışanına aşı yapılması bekleniyor.

İlk aşamada, 30 milyon sağlık çalışanı ve kritik görevler üstlenen kişiye aşı yapılacak. İkinci aşamada ise 50 yaş üstü bireyler ile 50 yaş altında olup sağlık sorunları yaşayan yaklaşık 270 milyon kişi aşılanacak.

70 yaşındaki Başbakan Modi'nin aşı olup olmadığı söylenmedi ancak hükümetin aşı programına göre siyasetçiler öncelikli gruplar arasında yer almıyor.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki hastanelerde, aşı programının başlamasından dolayı sağlık çalışanlarının kutlama yaptığı bildirildi.

Aşı kampanyası Başbakan Modi'nin konuşmasıyla başladı.

Aşı ilk olarak sağlık çalışanı Biji Tony'ye yapıldı. Tony, "Çok zor bir yıldı, gece gündüz çalıştık. Şimdi hepsi geride kalıyor. İkinci dozu da aldıktan sonra artık korkumuz kalmayacak" dedi.

Ülkedeki aşı kampanyasında, acil kullanım onayı verilen iki aşı kullanılacak: Birincisi, Hindistan'da Covishield ismiyle bilinen Oxford/AstraZeneca aşısı. İkincisi ise Hindistan'ın yerli üretimi olan ve Bharat Biotech şirket tarafından geliştirilen Covaxin.

Oxford aşısının Hindistan'da üretilen dozları, ülkede kullanılan iki aşıdan birisi.

İki aşı da ülkedeki tesislerde üretiliyor ve bu durum aşının uygun koşullarda tedarik edilmesini kolaylaştırıyor.

Covaxin aşısının henüz üçüncü faz testlerinin sürüyor olması ülkede tartışma yaratsa da aşı kampanyasının başlaması ülkedeki koronavirüs koşullarının hafiflemesi için bir umut ışığı olarak görülüyor. Hindistan'da şimdiye kadar 10 milyonun üzerinde koronavirüs vakası tespit edildi ve 151 bin kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede aşı kampanyasının önündeki engellerden biri ise aşıya yönelik şüpheler ve yanıltıcı bilgilerin yayılması. 8 bin kişiyle yapılan bir ankete göre aşıya yönelik tereddüt yaşayanların oranı yüzde 69 düzeyinde.

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