Covid-19 geçirenler ne zaman aşı olacak? Covıd-19 aşı randevusu nasıl alınır?

Aşılama süreci ülkemizde kademeli olarak ilerliyor. Vatandaşlar yaş gruplarına, mesleklerine ve kronik hastalıkları olup olmadıklarına bakılarak aşılama randevusu veriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre ise geçtiğimiz günlerde 55 – 64 yaş aralığındaki vatandaşlarımız için de aşı randevusu açıldı. Birçok vatandaş ise kovid geçirdikleri için ne zaman aşı olabileceğini merak ediyor.

COVID GEÇİRENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

COVID-19 geçirmiş kişilerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. COVID-19 geçirmiş sağlık çalışanlarına, virüse maruz kalma oranı en yüksek grup oldukları için hastalığı geçirdikten 1 ay sonra; COVID-19 geçirmiş diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabilecektir.

COVID-19 GEÇİRMEK, COVID-19 AŞISI OLMAYA GÖRE DAHA UZUN SÜRE KORUR MU?

Kişinin bir hastalığı geçirerek kazandığı bağışıklık (doğal bağışıklık) düzeyi, geçirilen hastalığa ve kişiye göre değişir. COVID-19 etkeni SARS-CoV-2 yeni bir virüs olduğu için hastalığı geçirmekle kazanılan doğal bağışıklığın ne kadar süre koruyacağı bilinmemektedir. Ancak yürütülen bazı çalışmalar COVID-19’a karşı gelişen doğal bağışıklığın uzun süreli olmadığını göstermektedir.