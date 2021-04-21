HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Covid-19 geçirenler ne zaman aşı olacak? Covıd-19 aşı randevusu nasıl alınır?

Covid-19 geçirenler ne zaman aşı olacak? Covıd-19 aşı randevusu nasıl alınır?

21.04.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

65 yaş üstü vatandaşlarımızdan sonra ikinci sırada yer alan 55 yaş üstü vatandaşlarımız için de aşı randevusu açıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu haberi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Fahrettin Koca, açıklamasında yeni bir safhaya geçildiğini ve tüm sırası gelen vatandaşları aşı olmaya davet ettiğini ifade etti. Aşı sırası gelenler ve aşı yaptırmak isteyenler ise Covid-19 geçirdikten sonra ne zaman aşı olabileceğini araştırmaya başladı.

Covid-19 geçirenler ne zaman aşı olacak? Covıd-19 aşı randevusu nasıl alınır?

Aşılama süreci ülkemizde kademeli olarak ilerliyor. Vatandaşlar yaş gruplarına, mesleklerine ve kronik hastalıkları olup olmadıklarına bakılarak aşılama randevusu veriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre ise geçtiğimiz günlerde 55 – 64 yaş aralığındaki vatandaşlarımız için de aşı randevusu açıldı. Birçok vatandaş ise kovid geçirdikleri için ne zaman aşı olabileceğini merak ediyor.

COVID GEÇİRENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

COVID-19 geçirmiş kişilerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. COVID-19 geçirmiş sağlık çalışanlarına, virüse maruz kalma oranı en yüksek grup oldukları için hastalığı geçirdikten 1 ay sonra; COVID-19 geçirmiş diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabilecektir.

aşı4

COVID-19 GEÇİRMEK, COVID-19 AŞISI OLMAYA GÖRE DAHA UZUN SÜRE KORUR MU?

Kişinin bir hastalığı geçirerek kazandığı bağışıklık (doğal bağışıklık) düzeyi, geçirilen hastalığa ve kişiye göre değişir. COVID-19 etkeni SARS-CoV-2 yeni bir virüs olduğu için hastalığı geçirmekle kazanılan doğal bağışıklığın ne kadar süre koruyacağı bilinmemektedir. Ancak yürütülen bazı çalışmalar COVID-19’a karşı gelişen doğal bağışıklığın uzun süreli olmadığını göstermektedir.

COVID-19 AŞISI KİMLERE UYGULANACAK?

Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır.

COVID-19 AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Corona aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182’den randevu alınarak başvuru yapılabilecek.

MHRS Web’den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

mhrs aşı

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu bir rekor! 271 kilogramlık ton balığı, görenleri şaşkına çeviriyorBu bir rekor! 271 kilogramlık ton balığı, görenleri şaşkına çeviriyor
Ramazan bayramı arefesi ne zaman? Arefe ne zamanRamazan bayramı arefesi ne zaman? Arefe ne zaman
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı onayladı! 6 rektör ataması ve Hatipoğlu kararı

Cumhurbaşkanı onayladı! 6 rektör ataması ve Hatipoğlu kararı

AK Partili milletvekilinin oğluna dikkat çeken atama

AK Partili milletvekilinin oğluna dikkat çeken atama

Zengin sevgiliden bomba yorum! 'Normalde yorum yapmam ama...'

Zengin sevgiliden bomba yorum! 'Normalde yorum yapmam ama...'

Subaru, ABD'de üretimi durdurdu

Subaru, ABD'de üretimi durdurdu

23 Nisan'da 3 günlük tam kapanma mı geliyor?

23 Nisan'da 3 günlük tam kapanma mı geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '128 milyar dolar' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '128 milyar dolar' talimatı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.