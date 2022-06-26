COVID-19 ile ilgili korkutan haber! O hastalıkların riskini artırabilir

Pandemi sürecinde pek çok fiziksel ve psikolojik hastalıkta artış yaşanmıştı. Özellikle bağışıklık sistemi güçlü olmayan insanları daha fazla etkilediği bilinen Covid-19 ile ilgili Danimarka'da şaşırtan bir araştırmaya daha imza atıldı. Yapılan yeni araştırmalarla Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların koronavirüs ile ilişkisi incelendi.

KORONAVİRÜS, ALZHEIMER VE PARKINSON RİSKİNİ ARTIRIYOR!

Uzmanlar, Covid-19'un vücut üzerindeki yaygın etkileri hakkında daha fazla şey öğrenmeye devam ediyor. Daha önce organlara ve en önemlisi beyne verdiği zarar incelenen Covid-19 hakkında yeni bir araştırma daha ortaya kondu. Danimarka'da nüfusun yarısından fazlasının sağlık kayıtları göz önüne alınarak yapılan araştırmaya göre Covid-19 geçiren kişilerin Parkinson, Alzheimer ve iskemik inme geliştirme riskinin çok daha yüksek olduğu tespit edildi.

2 İLA 3 KAT ARTIRIYOR

Avrupa Nöroloji Akademisi (EAN) Kongresi'nde sunulmuş olan çalışmaya COVID -19'lu 43.375 kişi ve hastalığı olmayan 876.356 kişi dahil edildi. Araştırmacılar, testi pozitif çıkan kişilerin, özellikle genç insanlarda iskemik inme riskini 2 ila 3 kat artırdığını bildirdi. Ayrıca Covid-19 enfeksiyonundan yaklaşık bir yıl sonra Alzheimer ve Parkinson tanı oranlarında önemli artışlar gözlemlediler.

NÖROLOJİK HASTALIKLARLA İLİŞKİSİ OLDUĞU BİLİNİYORDU

Çalışmanın baş yazarı olan Kopenhag'daki Rigshospitalet hastanesindeki Nöroloji Departmanı üyesi Dr. Pardis Zarifkar, önceki çalışmaların nörolojik sendromlarla bir ilişki kurmasına rağmen, Covid-19'un da etkileyip etkilemediğinin bilinmediğini söyledi. Bununla beraber, önceki araştırmalara göre koronavirüs sonrası nörolojik hastalık yaşanma riski, koronavirüs sonrası influenza veya bakteriyel pnömoni ile enfekte olan kişilerden daha yüksek değildi.

Ayrıca uzmanlar, Covid-19 hastalığı olan bir kişinin Parkinson semptomlarının artacağını önceden bildiklerini ifade ediyorlar.

