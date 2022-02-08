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Covid-19'la mücadelede yeni silah: Külotlu çorap!

08.02.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid-19 virüsün ortaya çıktığı günden beri maske, mesafe ve hijyenin önemine vurgu yapan uzmanlar en koruyu maskenin nasıl olduğuna dair de araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cambridge Üniversitesi araştırmacıları Covid-19'a karşı en etkili maskenin hangisi olduğunu ortaya çıkaran bir çalışmaya imza attı. Ortaya çıkan sonuca göre; rahatsız edici olsa da maskenin üzerinden külotlu çorap geçirmenin en etkili koruyucu maske olduğu ortaya çıktı.

Covid-19'la mücadelede yeni silah: Külotlu çorap!

Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, rahatsız edici olsa da yüz maskesinin üzerine geçirilen bir külotlu çorabın, kişiyi Covid-19'a karşı etkili bir şekilde koruduğunu ortaya çıkardı. Doğru maske kullanımının Covid-19'la mücadelede hala en önemli silah olduğunu vurgulayan yetkililer piyasada satılan maskelerin koruyuculuğunu yetersiz olduğunu dile getirdi.

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Her kadının gardırobunda yer alan külotlu çoraplar, maske üzerine geçirildiği zaman viral partiküllerin solunmasını önemli ölçüde engelleyecek kadar sıkı oturduğunu belirtti. Bilim adamları, bunun, burun ve ağız çevresindeki boşlukları kapatarak viral parçacıkların miktarını kendi başına gevşek bir maskeden yedi kat daha fazla azaltabileceğini söyledi.

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Ancak toplum içinde yüzde külotlu çorapla gezmenin sosyal ve fiziksel etkilerini fark ederek, 'uzun süreler boyunca tolere edilmesinin pek mümkün olmadığını' belirttiler.

Yaygın olarak kullanılan cerrahi maske ve kumaş maskelerin koruyuculuğunun çok az olduğunun altını çizdiler.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske
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