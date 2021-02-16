Covid-19 uyarısı: Bir sonraki aile bireyini ölüme götürecek kadar zarar veriyor

Kovid-19 virüsünün düşünen bir organizma gibi davrandığını söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, ailede enfekte olan bir kişi varsa, korona virüsün bir sonraki aile bireyini ölüme götürecek kadar zarar verdiğini söyledi.

'SİZİN ENFEKSİYONUNUZ, AİLENİZDEN BİRİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLABİLİR'

Virüsün insan vücudunu tanımaya başladığını dikkat çeken Prof. Dr. Özkaya, "Bizim saptadığımız bir durum var. Kovid-19 dediğimiz virüs çok akıllı bir virüs gibi geliyor, düşünen bir organizma gibi davranıyor. Enfekte ettiği her hastada bir sonraki hastayı nasıl daha kötü hale getirebilirim diye kendini geliştiren, değiştiren bir virüs gibi davranıyor. Özellikle enfekte ettiği her hastada akciğerlerdeki hasar bir tık daha yukarı çıkıyor. Aile içinde bunu çok görüyoruz. Yani bir kişi enfekte oluyor ve diğer kişiyi enfekte ettiğinde bir önceki enfekte ettiği kişinin akciğerine verdiği hasardan daha fazla hasar oluşturuyor. Sanki virüs insan vücudunu tanımaya ve verebileceği en büyük hasarı vermeye başladı gibi geliyor. Bu virüs 2019’da saptandı, 2020’de salgın ilan ettik ama gerçek hastalık sanki 2021’de bizi daha kötü bekliyor gibi davranıyor. Çünkü virüs her enfekte ettiği kişide bir tık daha kötü akciğer hasarı gösteriyor. Bunu vurgulamamızdaki amaç virüsün bizim bir adım önümüzde gittiğini anlatmak. Sanki biz ona yetişemiyor gibiyiz. Oysa ki toplum ve bilim adamları olarak virüsün bir adım önünde olmalıyız. Halkımızdan beklentimiz, mutlaka aile içindeki temasa dikkat etmeleri. Devletimiz sosyal izolasyon ve aşı politikalarını çok güzel yürütüyor. Herkesin aşı olmasını istiyoruz. Bilim adamlarımızın da virüsün bir tık önünde davranmasını istiyoruz. Özellikle halkımızın bir tık önünde davranması lazım yani virüsün aile içindeki bulaşını mutlaka azaltmalıyız. Çünkü ailede siz enfekte olursanız, sevdiğiniz insanlar sizden daha kötü akciğer hasarıyla geliyor. 2021’de herkesin dikkatli olması lazım ve mutlaka herkesin aşı konusuna duyarlı olması lazım" diye konuştu.