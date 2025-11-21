Covid pandemisinden sonra bulaşıcı yeni salgın mı geliyor?

Kuzey yarımkürede hızla yayılan yeni H3N2 virüsü, birçok ülkede salgına dönüştü. Aşının etkisinin zayıflaması ve art arda gelen mutasyonlar nedeniyle vakalar hızla artıyor. Uzmanlar özellikle yaşlılar ve çocukların yüksek risk altında olduğunu, erken tedbirin hayati önem taşıdığını belirtiyor.

SALGIN HANGİ ÜLKELERDE ETKİLİ

Japonya artan vakalar nedeniyle ülke genelinde salgın ilan etti ve okullar kapatıldı. Avustralya’da vakalar rekor seviyelere ulaştı. İngiltere ise erken başlayan bir grip dalgasıyla karşı karşıya. İngiliz basını, hastalık sebebiyle olası ölümlere karşı uyarıda bulundu.

VİRÜS TÜRKİYE'YE GELİR Mİ?

Avrupa sağlık kurumları, virüsün 7 ayrı mutasyona uğradığını ve mevcut aşının etkisinin zayıf olduğunu açıkladı. Uzmanlar, H3N2’nin hızla yayıldığını ve Türkiye’ye de ulaşmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

YAŞLILAR VE ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA

H3N2 enfeksiyonu, ateş, öksürük, burun akıntısı, halsizlik, kas ağrısı ve titreme gibi klasik grip belirtileriyle görülüyor. Virüsün mutasyona uğramış türü, özellikle çocuklar ve yaşlılar için daha tehlikeli. Doktorlar, bağışıklık sisteminin bu virüsü diğer grip türlerine göre daha yavaş yok ettiğini ve hastalığın çok daha ağır geçtiğini söyledi.

SALGIN: MUTASYONLAR VE MEVSİM ETKİSİYLE AĞIR GEÇİYOR

Kışın erken başlayan grip sezonu, virüsün geçen yıla göre değişmesi ve yaz aylarında 7 yeni mutasyonun gelişmesiyle ağır geçiyor. Küresel ısınmanın etkisiyle havanın bağışıklığı düşürecek kadar soğuması ancak virüsü dondurmayacak kadar ılık olması, mutasyonları ve salgının yayılmasını artırdı.

HASTANELER BASKI ALTINDA KALABİLİR

Dr. Giuseppe Aragona, yaşlılar ve kronik hastalığı olan kişilerin risk altında olduğunu belirtti. Aragona, "geçen yıllarda daha az hastalanmış olması, bu yılki salgının şiddetini arttırıyor. Yaşlı insanlar ve başka hastalıklara sahip olan kişiler risk altında. Bununla birlikte artan grip vakaları hastanelerin üzerinde büyük bir oluşturarak durumu zorlaştırabilir" dedi.

Artan vakaların hastaneler üzerinde ciddi bir baskı yaratabileceğini vurguladı. Ancak panik yapmaya gerek olmadığını, dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

ERKEN ÖNLEM VE SAĞLIKLI YAŞAM

Uzmanlara göre en etkili korunma yolu aşılama ve erken tespit. Ayrıca sağlıklı beslenme ve güçlü bağışıklık, hastalık riskini büyük oranda azaltabilir.