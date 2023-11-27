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  4. Çözümün böylesi: YouTube reklamlarını engellemek yerine hızlandıran eklenti geliştirildi

Çözümün böylesi: YouTube reklamlarını engellemek yerine hızlandıran eklenti geliştirildi

27.11.2023 10:39 | Son Güncelleme:
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YouTube'un reklam engelleyicileri engelleme kararının yankıları sürüyor. Platformun bu kararı bazı kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı. Bir geliştirici ise YouTube reklamlarını engellemek yerine hızlandırıp kısa sürede bitmelerini sağlayan bir eklenti geliştirdi.

Çözümün böylesi: YouTube reklamlarını engellemek yerine hızlandıran eklenti geliştirildi

YouTube reklam engelleyicilere karşı adeta büyük bir mücadeleye girişmiş, bu engelleyicilere yönelik adeta büyük bir baskı kurmuştu. Platformun aldığı reklam engelleyicileri engelleme kararı kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılansa da son günlerde YouTube'un bu baskısının etkili olup olmadığı konusunda çok sayıda yorum geldi.

Bunlardan biri, pek çok kişinin YouTube izlemeye devam etmek için tarayıcılar arasında geçiş yaptığını ve hatta reklam engelleyicilerini kaldırdığını iddia etti. Bunun nedeni ise büyük ölçüde Google'ın aktif bir reklam engelleyiciyi tespit etme ve dolayısıyla engelleme yöntemlerini aşmanın zor olmasına bağlandı. Söylendiği kadarıyla bazı ücretli reklam engelleyiciler işe yarıyor gibi görünse de, araçların büyük çoğunluğu işe yaramıyor.

YOUTUBE REKLAMLARINA İLGİNÇ ÇÖZÜM

Ancak bir geliştirici dikkat çeken bir çözüm buldu. 9to5Google'in haberine göre, YouTube reklamlarını engellemek yerine hızlandıran bir eklenti geliştirdi.

Söylendiği kadarıyla Chrome Web Mağazası'nda bulunan "Ad Speedup" (Edge ile de uyumlu) isimli eklenti, reklamların görünmesini engellemek yerine, reklamları yüksek bir hızda oynatıyor.

Uzantı, oynatılan bir reklamı otomatik olarak tanıyor ve 16 kat hızlandırıyor. Bu da 30 saniyelik bir reklamı sadece bir ya da iki saniyede bitiriyor demek oluyor. Uzantı ayrıca varsayılan olarak reklamın sesini kapatıyor.

Eklenti iddiaya göre gelecekteki bir sürümde otomatik olarak "Atla" düğmesine de basacak.

YouTube ve Google'ın bu eklentiyle ilgili söyleyecekleri merak konusu.

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