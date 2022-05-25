CS GO black bar kaldırma nasıl yapılır? CS GO black (siyah) bars kaldırma nasıl yapılır? (NVDIA / AMD)

CS GO siyah bar sorunu, ekran ayarlarından kaynaklanır. CS GO siyah bar kaldırma çözümü ise oldukça pratiktir. Black bar oyuncular tarafından oyunda istenmeyen durumların başında gelir. CS GO black (siyah) bar kaldırma işlemi herhangi ek bir program kullanmaya gerek kalmadan, oldukça kolay bir yöntem ile çözülebilir.
CS GO black bar sorunu, bilgisayar ekranının üst ve alt kısmındaki siyah çizgilerdir. Bu sorun ekran ölçüleri sebebi ile ortaya çıkar. Black bar sorunundan kurtulmak için ekran ayarlarından ilgili tercihler değiştirilmelidir. Oyuncular adım adım uygulayacakları black bars kaldırma yöntemi ile bu sorunu ortadan kaldırır.
Ekranın 4:3 oranında kullanılmasıyla ortaya çıkan black bar sorunu, oyuncular tarafından hiç istenmeyen bir sonuçtur. CS GO black bar kaldırma adımları ise aşağıdaki gibidir.
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