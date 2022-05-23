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CS GO noclip tuş atama kodu nedir? CS GO noclip tuş atama nasıl yapılır?

21.05.2022 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Strateji ve savaş oyunlarının arasında oldukça önemli bir yere sahip olan CS GO bir FPS oyunudur. Oyun içinde birçok özelleştirme seçeneği bulunan CS GO bazı kodlara sahiptir. Rekabetçi bir oyun olan CS GO noclip tuş atama kodu nedir? CS GO noclip tuş atama nasıl yapılır?

CS GO noclip tuş atama kodu nedir? CS GO noclip tuş atama nasıl yapılır?

İçindekiler

  • CS GO noclip tuş atama kodu nedir?
  • CS GO noclip tuş atama nasıl yapılır?

CS GO yıllardır pek çok yeni güncelleme yapması ile birlikte, en çok kullanılan ve sevilen oyunlardan biridir. Bu açıdan her zaman güncelliğini korumuş ve oyuncuların sevdiği bir oyun olmuştur. İçerisinde çeşitli kodların bulunuyor olması oyuncuların, oyunu kişisel zevklerine göre oynamasını, grup oluşturmasını ve keyifli vakit geçirmesini sağlar. Bu kodlardan biri olan duvardan geçmeyi sağlamak ve uçmak için açılan CS GO'da noclip nasıl tuşa atanır?

CS GO noclip tuş atama kodu nedir?

Noclip tuş atama kodu uçmak için kullanılır. Uçma kodunu kullanarak oyunu daha keyifli hale getirmek mümkündür.

Oyuncuların oyun içerisinde farklı kodlar kullanması ve bunlardan biri olan uçma kodunu kullanması oyun içerisindeki becerilerini geliştirir. Uçma kodunu haritaları farklı açılardan keşfedip gözlemleyebilmek için de kullanabilirsiniz.

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CS GO noclip tuş atama nasıl yapılır?

Noclip tuş atama kodunu açabilmenin oldukça kolay bir yolu vardır. İlk olarak;

  • Konsolu açıyoruz.
  • İkinci adım olarak sv_cheats 1 komutunu giriyoruz ve Enter’a basıyoruz.
  • Son işlem olarak ilgili alana bind c noclip yazıyoruz. Böylelikle (c) tuşuna basıldığında uçma işlemi kolaylıkla sağlanmış olacaktır.
  • Uçmaktan vazgeçtiğiniz zaman ise tekrar (c) tuşuna basma işlemini tekrarlamanız gerekmektedir.

Uçma işlemini yapmak için bu adımları izlemek yeterli olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Counter-Strike: Global Offensive
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