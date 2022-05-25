CS GO uçma kodu nedir? CS GO havada uçma koduna tuş atama nasıl yapılır?

Counter Strike Global Offensive (CS GO) milyonlarca kişi tarafından oynanan bir savaş oyunudur. Bu oyunda yapılan özelleştirmeler sayesinde CS GO uçma kodu aktif hale getirilebilir.

CS GO kodları oyuncuların daha etkin bir oyun performası sergilemelerine yardımcı olur. Uçma kodunu aktif hale getirmek için bazı maddeleri uygulamak gerekir. CS GO hile kodları uçma sayıldığı için, yalnızca özel lobilerde uygulanabilir.

CS GO’nun eşleşmeli sisteminde bu kod çalışmaz. Oyuncuların oyun içinde uçma kodunu kullanması oyun içerisindeki becerilerini geliştirir. CS GO havada uçma kodu harita keşfi için de kullanılır.

CS GO Havada Uçma Tuş Atama Nasıl Yapılır?

Havada uçma tuş atama kodunu açmak oldukça kolaydır. Oyuncunun tuş atama için belirlenen adımları takip etmesi gerekir.

İlk adım konsolu açma, ikinci adım ise konsola “sv_cheats 1” yazmaktır. Bu kod sayesinde oyun içi hileleri aktif hale getirebilirsiniz. “sv_cheats 1” yazmadan, CS GO hilesi sayılan herhangi bir kodu etkinleştirmek mümkün değildir.

GOD komutu olarak adlandırılan, ölümsüzlük modu da, bu kod yardımı ile açılır. Bu kodun açık olması için otomatik olarak atanmış 0 değerini, 1 olarak değiştirmeniz gerekir. Server'lara otomatik olarak atanan “sv_cheats” değeri daima 0’dır. Oyuncular, sv_cheats 1 yazarak bu kodu aktif hale getirir.

CS GO uçma kodu sorunsuz bir şekilde aktif edilebilir. CS GO havada uçma koduna tuş atama işlemi tamamlandıktan sonra oyuncular, oyun içi becerilerini daha fazla geliştirebilir.



