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CS GO uçma kodu nedir? CS GO havada uçma koduna tuş atama nasıl yapılır?

24.05.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CS GO kodları sayesinde oyuncular, oyunu daha etkin bir şekilde oynayabilir. Bu kodlardan biri de uçma kodudur. Uçma kodunu aktif hale getiren oyuncular, daha keyifli bir oyun performansı geliştirir. CS GO uçma kodu nedir?

CS GO uçma kodu nedir? CS GO havada uçma koduna tuş atama nasıl yapılır?

Counter Strike Global Offensive (CS GO) milyonlarca kişi tarafından oynanan bir savaş oyunudur. Bu oyunda yapılan özelleştirmeler sayesinde CS GO uçma kodu aktif hale getirilebilir.

CS GO kodları oyuncuların daha etkin bir oyun performası sergilemelerine yardımcı olur. Uçma kodunu aktif hale getirmek için bazı maddeleri uygulamak gerekir. CS GO hile kodları uçma sayıldığı için, yalnızca özel lobilerde uygulanabilir.

CS GO’nun eşleşmeli sisteminde bu kod çalışmaz. Oyuncuların oyun içinde uçma kodunu kullanması oyun içerisindeki becerilerini geliştirir. CS GO havada uçma kodu harita keşfi için de kullanılır.

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CS GO Havada Uçma Tuş Atama Nasıl Yapılır?

Havada uçma tuş atama kodunu açmak oldukça kolaydır. Oyuncunun tuş atama için belirlenen adımları takip etmesi gerekir.

İlk adım konsolu açma, ikinci adım ise konsola “sv_cheats 1” yazmaktır. Bu kod sayesinde oyun içi hileleri aktif hale getirebilirsiniz. “sv_cheats 1” yazmadan, CS GO hilesi sayılan herhangi bir kodu etkinleştirmek mümkün değildir.

GOD komutu olarak adlandırılan, ölümsüzlük modu da, bu kod yardımı ile açılır. Bu kodun açık olması için otomatik olarak atanmış 0 değerini, 1 olarak değiştirmeniz gerekir. Server'lara otomatik olarak atanan “sv_cheats” değeri daima 0’dır. Oyuncular, sv_cheats 1 yazarak bu kodu aktif hale getirir.

CS GO uçma kodu sorunsuz bir şekilde aktif edilebilir. CS GO havada uçma koduna tuş atama işlemi tamamlandıktan sonra oyuncular, oyun içi becerilerini daha fazla geliştirebilir.

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