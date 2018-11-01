ÇÜ öğretim üyesinden uluslararası dergide editörlük

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Akkız'ın, karaciğer kanseri konusunda bilim camiasının en saygın dergilerinden olan Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology'nin özel sayısına lider editörlük yaptığı bildirildi.
ÇÜ'den yapılan yazılı açıklamada, ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology'den karaciğer kanseriyle ilgili özel sayı çıkarması konusunda teklif gelen Akkız'ı makamında kabul etti.
Rektör Kibar, ziyarette, dünya bilimine ve üniversitelerine katkılarından dolayı Prof. Dr. Akkız'a teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.
Akkız da dergiden gelen teklifi kabul ederek, uluslararası arenada karaciğer kanseri alanında çalışan bilim insanlarıyla beraber ilgili sayıyı hazırladıklarını aktardı.
Derginin özel sayısının, iki yıl devam eden bir süreç sonunda oluştuğunu belirten Akkız, araştırmalarına verdiği destekten dolayı Rektör Kibar'a teşekkür etti.
- Karaciğer kanserinde artış
Ziyarette kanserle ilgili bilgi de veren Akkız, karaciğer kanserinin oldukça yaygın ve ölümcül bir hastalık olduğuna dikkati çekerek, "Son 10 yılda, sıklığında dramatik bir artışın olduğunu gözlemliyoruz. Dünya genelinde her yıl 850 bin yeni karaciğer kanserli hasta ve bu kansere bağlı 800 bin ölüm olgusu rapor ediliyor. Karaciğer kanseri en sık görülen beşinci kanser ve kansere bağlı ölümlerin ikinci sıklıkta nedenidir." diye konuştu.
Kanserin sıklığının bölgesel olarak farklılık gösterdiğini belirten Akkız, en yaygın Doğu Asya ve Afrika'da görüldüğünü, bu bölgelerde gelişen karaciğer kanserli olguların, tüm dünyadakinin yüzde 80'ini oluşturduğunu kaydetti.
Doğu Asya ve Afrika'da karaciğer kanserinin en sık nedeninin Hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonu olduğunu ifade eden Akkız, hastalığın Birleşik Devletler ve Batı Avrupa'da da sıklığının giderek arttığını aktardı.
Akkız, Türkiye'de de son yıllarda karaciğer kanserinin sıklığında ciddi bir artışın olduğunu belirtti.
Türkiye'de, 19 merkezden yaklaşık 2 bin 500 karaciğer kanser tanılı hastanın katıldığı çalışma yaptıklarını vurgulayan Akkız, bu tümöre neden olan risk faktörlerini bularak önemli bir bilimsel çalışmaya imza attıklarını söyledi.
Akkız, yaptıkları araştırmayla risk faktörleri arasında, Hepatit B virüsü enfeksiyonun yüzde 53, Hepatit C virüsü (HCV) enfeksiyonunun yüzde 18, yağlı karaciğer hastalığının yüzde 17, Delta hepatitinin yüzde 7 oranında olduğunu tespit ettiklerini ifade etti.
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