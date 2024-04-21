Cübbeli Ahmet Hoca hayat pahalılığını hayat kadınları üzerinden savundu! Sosyal medya bu sözleri konuşuyor: 'Fiyatını bilmiyorum ama...'

Kamuoyunda Cübbeii Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, son dönemde kendisini iyiden iyiye hissettiren hayat pahalılığını, hayat kadınları üzerinden savundu. Ekonominin bozuk olduğunu dile getiren Cübbeli, bu durumun günahların azalmasına vesile olduğunu, son dönemdeki zamların da günaha girme imkanını zorlaştırdığını belirtti.

HAYAT KADINI ÖRNEĞİ

Cübbeli, "İçki pahalı, kumar pahalı, zina pahalı. F...lerin fiyatını bilmiyorum ama onlara da zam geliyordur herhalde. Senin de bu günaha bulaşma riskin azalıyor. Bu manada iyi bir şey. Günahlara karşı eğilim azalıyor ama imkan azalıyor" sözleriyle son dönemde yapılan zamların kendine göre olumlu yönlerine işaret etti. Cübbeli'nin bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

'ÇOCUKLAR PROTEİN ALAMIYOR'

Diğer yandan hayat pahalılığının olumsuz yönlerine de kısaca değinen Cübbeli, "Tabi bir yandan da çocuklar protein alamıyor, diğeri zekat veremiyor, öbürü umreye gidemiyor. Fakir fukaranın hali kötüleşiyor. Genel manada hal bu" ifadelerini kullandı.







