Çuha çiçeği nedir? Çuha çiçeğinin bakımı nasıl yapılır? İşte dikkat edilmesi gerekilen noktalar

Primulaceae familyasının Primula cinsini oluşturan bitki türlerinden biri olan Çuha çiçeği, bakımı oldukça kolay bitkilerden biri olarak bilinmektedir. Evinde bitki yetiştirmek isteyen vatandaşlar Çuha çiçeğinin özelliklerini ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırıyor. Peki Çuha çiçeği nedir? Çuha çiçeğinin bakımı nasıl yapılır?
Çuha çiçeği bakımı oldukça kolay bir bitkidir. Latince ismi Primula olan çuha çiçeği, nazlı bir çiçek değildir. Ocak ve Mayıs ayları arası çiçeklenmektedir. Nemli topraklardan hoşlanan Çuha çiçeğini arada gübreleyerek verimini artırmanız gerekmektedir.
Çuha çiçeği, Primulaceae familyasının Primula cinsini oluşturan bitki türlerinden biridir. Farklı ve çeşitli birçok çiçeğe sahiptir. Anavatanı Çin olan bitki saksıda ve bahçede bakım için uygun bir dış mekan bitkisidir. Park ve bahçe süslemelerinde sıklıkla yer verilen bir çiçektir. Çok yıllık bir bitki olma özelliğine sahiptir.
Kışın veya kış bitimine doğru açan çiçekleri yerlerinden sökmezseniz tüm yaz yeşil yaprakları sizinle kalır. Demetler halinde açan çiçekleri kırmızı, mor, sarı, pembe ve beyaz renklerde olabilmektedir.
Çiçeklenmeleri genellikle kış aylarının bitiminde başlar. İlkbahar sonuna kadar hava ısınmadan çiçek açmaya devam eder. Bu süreçte büyümeye devam eder ve yeni sürgünlerde üretir. Soğuklara oldukça dayanıklı bir bitkidir. Kış güneşinden faydalanmak ister. Böylelikle çiçeklenmesine de olanak sağlarsınız.
Normal süreçte toprak kurudukça sulama yapabilirsiniz. Fakat bu süreç uzun günler sonra şeklinde olmamalıdır. Toprak yüzeyi kurudukça sulama işlemi yapılabilir. Yaz aylarında haftada 2 kış aylarında ise haftada 1 olacak şekilde sulama periyodu yapabilirsiniz. Yaşadığınız yerin iklimine göre de bu sayılar değişiklik gösterebilir. Yine her sulamadan sonra saksı tabağındaki fazla su mutlaka başka bir yere dökülmelidir. Yoksa çiçeğin kökleri çürüyebilmektedir.
Bitkiye besinle veya gübre desteği uygulayabilirsiniz. Yine torflu toprak sever. Çiçeğinize yılda bir defa toprak ve saksı değişimi yapabilirsiniz. Tohumdan çuha çiçeği üretmek hem zahmetli hem de zordur. Bu sebeple fide halinde satın almanız daha iyi olabilir. Çiçeğin tohumları toz gibi ufak bir görünüme sahiptir.
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