Çuha çiçeği nedir? Çuha çiçeğinin bakımı nasıl yapılır? İşte dikkat edilmesi gerekilen noktalar

Primulaceae familyasının Primula cinsini oluşturan bitki türlerinden biri olan Çuha çiçeği, bakımı oldukça kolay bitkilerden biri olarak bilinmektedir. Evinde bitki yetiştirmek isteyen vatandaşlar Çuha çiçeğinin özelliklerini ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırıyor. Peki Çuha çiçeği nedir? Çuha çiçeğinin bakımı nasıl yapılır?

ÇUHA ÇİÇEĞİ NEDİR?

Çuha çiçeği bakımı oldukça kolay bir bitkidir. Latince ismi Primula olan çuha çiçeği, nazlı bir çiçek değildir. Ocak ve Mayıs ayları arası çiçeklenmektedir. Nemli topraklardan hoşlanan Çuha çiçeğini arada gübreleyerek verimini artırmanız gerekmektedir.

Çuha çiçeği, Primulaceae familyasının Primula cinsini oluşturan bitki türlerinden biridir. Farklı ve çeşitli birçok çiçeğe sahiptir. Anavatanı Çin olan bitki saksıda ve bahçede bakım için uygun bir dış mekan bitkisidir. Park ve bahçe süslemelerinde sıklıkla yer verilen bir çiçektir. Çok yıllık bir bitki olma özelliğine sahiptir.

Kışın veya kış bitimine doğru açan çiçekleri yerlerinden sökmezseniz tüm yaz yeşil yaprakları sizinle kalır. Demetler halinde açan çiçekleri kırmızı, mor, sarı, pembe ve beyaz renklerde olabilmektedir.