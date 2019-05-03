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Çukurca'da off-road heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 17:08 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde "Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" kapsamında düzenlenecek off-road gösterisi için getirilen araçlar yoğun ilgi gördü

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde "Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" kapsamında gerçekleştirilecek off-road gösterisi için getirilen araçlar ilgi gördü.

İçişleri Bakanlığı himayesinde, Hakkari Valiliği, Çukurca Kaymakamlığı, belediye ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle düzenlenen festival çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Bakanlığın davetlisi olarak İstanbul ve Tekirdağ'dan 20 pilot ve 10 araç off-road gösterisi için ilçeye geldi. Festival kapsamında ilk kez off-road gösterisi yapılacak ilçede vatandaşlar araçlara yoğun ilgi gösterdi.

Off-road pilotu Emirhan Kutlu, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak için geldiklerini belirterek, bölgenin arazi yapısının yarışlara çok uygun olduğunu söyledi.

Çukurca'nın daha yaşanılır bir kent olmayı hak ettiğini belirten Kutlu, "10 araçla geldik ve burada bir gösteri yapacağız. Türkiye'de merak edilen en iyi araçları getirdik. Çukurcalılar da çok heyecanlı. Araçlarımız bu meraka ve heyecana değer. Hedefimiz seneye burada ulusal bir yarışma düzenlemek." diye konuştu.

Pilot Ali Fuat Demirci de Çukurca'da off-road gösterileri için doğal parkurlar olduğunu ifade ederek, "Bu etkinlik bölgeye yönelik algıyı değiştirecek. Hem Çukurcalılar hem de biz çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çukurca gösteri Hakkari Off Road

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