Çukur çetesi çökertildi! Örgüt elebaşı yakalandı: 11 milyar liralık mal varlığına el konuldu

Antalya'da düzenlenen “KAFES-24" -operasyonunda "Çukur çetesi" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona yönelik detayları paylaştı.
Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;
Operasyonda aralarında örgüt elebaşı Bayram Dinçer’in de yer aldığı 43 şüpheli şahıs gözaltına alındı
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki: Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız.
Operasyon sonucunda;
3 adet tabanca, 15 adet av tüfeği,
85 adet Tapu, 680 adet Senet, 380 adet Çek,
18.500 adet Araç Satışı Sözleşmesi, 800 adet Vekaletname
80 adet Banka Cüzdanı, 60 adet Kredi Kartı,
2 adet Kripto Para Soğuk Cüzdan,
80 adet Para transferi içeren Ajanda, 66 adet Cep Telefonu,
36.000 Dolar ve 80.000 TL ile
Çok sayıda altın ve pırlanta içeren ziynet eşyası ele geçirildi.
Kemer Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MASAK yetkililerimizi, Operasyonu gerçekleştiren Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve KOM Daire Başkanlığı ile Antalya İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle...
Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz.