HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Cumartesi günü eczane, PTT ve kargolar açık mı? İşte Cumartesi günü eczane, PTT ve kargo çalışma saatleri...

Cumartesi günü eczane, PTT ve kargolar açık mı? İşte Cumartesi günü eczane, PTT ve kargo çalışma saatleri...

04.06.2021 01:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde normalleşme kararlarını içeren yayınlanan yeni genelge sonrası pek çok işletme ve kurumun çalışma gün ve saatleri merak ediliyor. Eczane, PTT ve kargoda işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar Cumartesi eczane açık mı, Cumartesi PTT açık mı, kargolar çalışıyor mu gibi soruları araştırmaya koyuldu. Peki Cumartesi günü eczane, PTT ve kargolar açık mı? İşte Cumartesi günü kurumların çalışma saatleri...

Cumartesi günü eczane, PTT ve kargolar açık mı? İşte Cumartesi günü eczane, PTT ve kargo çalışma saatleri...

1 Haziran sonrası için normalleşme kararlarını içeren yeni genelgenin yayınlanmasının ardından birçok işletme ve kurumun çalışma gün ve saatleri merak edilmeye başlandı. Eczane, PTT ve kargoda işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar Cumartesi eczane, PTT , kargolar açık mı gibi soruları araştırıyor. Peki Cumartesi günü eczane, PTT ve kargolar açık mı?

CUMARTESİ ECZANE AÇIK MI?

Yayınlanan yeni genelge çerçevesinde eczaneler sabah 09.00'da açılıyor ve mesaiye bu saatte başlıyor. Eczanelerin açılış saatleri ilden ile farklılık göstermektedir. Nöbetçi eczaneler dışında eczanelerin kapanış saati 19.00'dur. Son yayınlanan genelge kararlarına göre eczaneler Cumartesi günü açıktır. Ancak Pazar günü nöbetçi eczaneler dışında bütün eczaneler kapalıdır.

CUMARTESİ PTT AÇIK MI?

Merkez PTT şubeleri haricinde Cumartesi günü bütün PTT'ler kapalı olup hizmet vermemektedir. Cumartesi günü yalnızca belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30'a dek hizmet vermektedir. PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a dek açık olup faaliyet göstermektedir. 1 saatlik öğle yemeği arasının sonrasında saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalmakta ve 17.30'da kapanmaktadır. Bu çalışma saatleri Türkiye'nin her yerinde sabit olmaktadır.

CUMARTESİ KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Kargoların Cumartesi günleri açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Posta sektörünün üst kurulu BTK tarafından dağıtım hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi yönündeki talimatı doğrultusunda tüm önlemler alınarak bütün gönderi türlerine ait dağıtım hizmetleri devam etmektedir. Kayıtlı gönderilerin tesliminde ise temassız teslim modeli geliştirilmiş ve bu yöntem uygulamaya konulmuştur. PTT Kargo hafta içi ve Cumartesi günleri de çalışmaktadır. Yalnızca Pazar günü ve resmi tatillerde hizmet vermemektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlığınızdan olmayın! İşte doğru şekilde kilo verme yöntemi Sağlığınızdan olmayın! İşte doğru şekilde kilo verme yöntemi
Yasaklı şair Nâzım Hikmet Ran kimdir? İşte Nâzım Hikmet sözleri ve hayatı…Yasaklı şair Nâzım Hikmet Ran kimdir? İşte Nâzım Hikmet sözleri ve hayatı…
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...

En Çok Okunan Haberler

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik partisinden istifa etti

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik partisinden istifa etti

Hatay'da askeri TIR çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

Hatay'da askeri TIR çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

TÜİK'ten enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama: Merkezi veri tabanına sehven 1,44 olarak aktarıldı

TÜİK'ten enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama: Merkezi veri tabanına sehven 1,44 olarak aktarıldı

Yaza bomba gibi giriş yapıyoruz

Yaza bomba gibi giriş yapıyoruz

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Koca: 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek

Bakan Koca: 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi

Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi

Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

İtfaiye merkezinde skandal görüntüler

İtfaiye merkezinde skandal görüntüler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.