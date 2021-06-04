Cumartesi günü eczane, PTT ve kargolar açık mı? İşte Cumartesi günü eczane, PTT ve kargo çalışma saatleri...

1 Haziran sonrası için normalleşme kararlarını içeren yeni genelgenin yayınlanmasının ardından birçok işletme ve kurumun çalışma gün ve saatleri merak edilmeye başlandı. Eczane, PTT ve kargoda işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar Cumartesi eczane, PTT , kargolar açık mı gibi soruları araştırıyor. Peki Cumartesi günü eczane, PTT ve kargolar açık mı?

CUMARTESİ ECZANE AÇIK MI?

Yayınlanan yeni genelge çerçevesinde eczaneler sabah 09.00'da açılıyor ve mesaiye bu saatte başlıyor. Eczanelerin açılış saatleri ilden ile farklılık göstermektedir. Nöbetçi eczaneler dışında eczanelerin kapanış saati 19.00'dur. Son yayınlanan genelge kararlarına göre eczaneler Cumartesi günü açıktır. Ancak Pazar günü nöbetçi eczaneler dışında bütün eczaneler kapalıdır.

CUMARTESİ PTT AÇIK MI?

Merkez PTT şubeleri haricinde Cumartesi günü bütün PTT'ler kapalı olup hizmet vermemektedir. Cumartesi günü yalnızca belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30'a dek hizmet vermektedir. PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a dek açık olup faaliyet göstermektedir. 1 saatlik öğle yemeği arasının sonrasında saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalmakta ve 17.30'da kapanmaktadır. Bu çalışma saatleri Türkiye'nin her yerinde sabit olmaktadır.