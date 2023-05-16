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  4. Cumhur İttifakı'nın 2. tur mesaisi! Erdoğan, liderlerle tek tek görüşecek... Yol haritası belirlendi: 1 günde 2 program

Cumhur İttifakı'nın 2. tur mesaisi! Erdoğan, liderlerle tek tek görüşecek... Yol haritası belirlendi: 1 günde 2 program

16.05.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ın ardından YSK'nın da açıklamasıyla beraber seçimin ikinci tura kaldığı kesinleşti. Cumhur İttifakı ara vermeden 28 Mayıs çalışmalarına başladı. Bugün 16.00'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli yeni yol haritasını görüşecek. Erdoğan'ın, diğer liderle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Cumhur İttifakı'nın 2. tur mesaisi! Erdoğan, liderlerle tek tek görüşecek... Yol haritası belirlendi: 1 günde 2 program

İlk tur heyecanı yerini 28 Mayıs'taki seçimlere bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'taki seçimlerde yüzde 49,50 oranında oy aldı. İkinci tur çalışmalarına başlayan Cumhur İttifakı'nda ilk program liderlerin görüşmesiyle başladı.

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GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Bugün saat 16.00'da başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmenin ardından, BBP lideri Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile de bir araya gelecek.

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YOL HARİTASI BELİRLENDİ

CNN Türk Muhabiri Arda Erdoğan, AK Parti'de gerçekleşen stratejik toplantının detaylarını açıkladı. Erdoğan açıklamasında, "AK Parti'nin önümüzdeki 12 günde atılacak adımları bugün değerlendiriliyor. Önümüzdeki süreçte bazı temaların öne çıkması bekleniyor. Bunların vefa ve istikrar kavramı olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem TV programlarıyla hem de il ziyaretleri aracılığıyla mesajlarını iletmesi bekleniyor. İl ziyaretlerinin 14 Mayıs sürecinde olduğu gibi deprem bölgesiyle başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir günde iki ziyaret edebileceği yoğun, sıkılaştırılmış bir programı takip etmesi bekleniyor. Bu planların hepsi ve seçmene verilen mesajda daha kapsayıcı bir dilin kullanılması gibi öğelerin de altı çizilecek. Dünkü MYK toplantısında AK Parti'de bazı bölgelerdeki düşüş üzerinde duruldu. Özellikle büyükşehirlerdeki son durumun altı çizildi. Bugünkü strateji toplantısında da 12 günün yol haritası belirlenecek.


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