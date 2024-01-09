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'Cumhur İttifakı' sorusu gündemdeyken bir adım daha geldi! Ankara, İstanbul... Yeniden Refah belediye başkan adaylarını ilan etti

09.01.2024 12:53 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlerde izleyeceği strateji büyük merakla takip edilen Yeniden Refah Partisi, 57 belediye başkan adayını daha açıkladı. Adayları açıklanan iller arasında İstanbul ve Ankara da bulunuyor.

'Cumhur İttifakı' sorusu gündemdeyken bir adım daha geldi! Ankara, İstanbul... Yeniden Refah belediye başkan adaylarını ilan etti

Seçimlere artık 3 aydan kısa süre kaldı. Siyasi partiler birer birer belediye başkanlarını açıklıyor. Cumhur İttifakı ile yeniden ittifak yapıp yapmayacağı merak edilen Yeniden Refah Partisi 57 belediye başkan adayını daha ilan etti.

Yargıtay rakamlarına göre 2023 yılında üye sayısını 96 bin 376’ya çıkarak Yeniden Refah Partisi, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için adaylarını açıklamaya devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Merkez’inde Genel Başkan Fatih Erbakan’ın katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısıyla, başta Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hikmet Kaplan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İzzeddin Alkan, Karaman Belediye Başkan Adayı Durdu Çelik Eliftaş olmak üzere 57 belediye başkan adayını daha açıkladı.

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Yeniden Refah Partisi
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