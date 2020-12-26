Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 yılı demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Yatırımın hayata geçirilmesine emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu proje ile Ankara'ya yeni bir nefes borusu daha açıyoruz. Tüm önemli karayolu ağlarının kavşak noktasına bir şehrimizdir Ankara. Çevresi gecekondularla kuşatılmış şehre gerçek bir başkent görünümü kazandırmak için çok çalıştık. Geçmiş AK Partili belediye başkanlarımızın gayreti ile buraya geldik. Belediye başkanlığında farklı bir noktada olsak da merkezi yönetim olarak aynen devam edeceğiz. Ankara-Niğde Otoyolu, Ankara-İstanbul-Konya hızlı tren hatları, inşaatı süren Ankara-İzmir hızlı tren hattı bu yatırımlardandır.
Bu projelere karşı nasıl direnişler sergilendiğini daha dün gibi hatırlıyoruz. Halkçılık adına halk düşmanlığı, vandallık peşinde koşanlara rağmen Ankara'yı da geliştirdik. Ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar, bu kokuşmuşluğun milletimizden kaçırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız. Yönetim ve siyasette gönül seferberliği anlayışı ile yolumuza devam edeceğiz. Birileri çıkıp bunca yatırıma ne gerek var diyorlar.
Karadeniz'de bulduğumuz doğalgaza bile sevinemeyecek kadar ülkesi ile gönül bağı kopmuş bir sefil zihniyetten söz ediyoruz. İki yıl sonra altın madenimizi Söğüt'te çıkardığımızı görecekler. Orada da renk körlüğüne falan girebilirler. Bu anlayışa rağmen Türkiye 2023 hedefine ulaşacaktır.
Dünya koronavirüs ile başlayan sağlık krizinin giderek daha derin ekonomik ve siyasi sarsıntılara evrildiği süreçten geçiyor. Türkiye, siyasi olarak güçlü, ekonomide hazırlıklı bir dönemde yakalanmıştır. Türkiye yeni küresel mimaride siyasi ve ekonomik olarak hak ettiği yeri mutlaka alacaktır. Biz tüm projelerimizi buna göre yapıyoruz. Bu hakikatler ışığında bizimle birlikte yol yürümek isteyen herkese gönlümüz de kollarımız da açıktır. Hiçbir ülke ile özel bir sıkıntımız yoktur. Biz herkesle egemenliğimize saygı şartıyla görüşmeye, konuşmaya, anlaşmaya hazırız. Türkiye gerçeğinin siyasi ve ekonomik olarak büyük ölçüde kabul ettirdiğimize, kritik eşiği geçtiğimize inanıyoruz. Bundan sonra inşallah, işimiz çok daha kolay olacak.
Reformları hedeflerimize uygun şekilde, çıtayı sürekli yükselterek sürdürüyoruz. İnşallah 2021 yılı demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır. Hazırlıkları en kısa sürede milletimizin ve Meclisimizin takdirine sunacağız.