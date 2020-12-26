Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 yılı demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yatırımın hayata geçirilmesine emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu proje ile Ankara'ya yeni bir nefes borusu daha açıyoruz. Tüm önemli karayolu ağlarının kavşak noktasına bir şehrimizdir Ankara. Çevresi gecekondularla kuşatılmış şehre gerçek bir başkent görünümü kazandırmak için çok çalıştık. Geçmiş AK Partili belediye başkanlarımızın gayreti ile buraya geldik. Belediye başkanlığında farklı bir noktada olsak da merkezi yönetim olarak aynen devam edeceğiz. Ankara-Niğde Otoyolu, Ankara-İstanbul-Konya hızlı tren hatları, inşaatı süren Ankara-İzmir hızlı tren hattı bu yatırımlardandır.

Bu projelere karşı nasıl direnişler sergilendiğini daha dün gibi hatırlıyoruz. Halkçılık adına halk düşmanlığı, vandallık peşinde koşanlara rağmen Ankara'yı da geliştirdik. Ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar, bu kokuşmuşluğun milletimizden kaçırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız. Yönetim ve siyasette gönül seferberliği anlayışı ile yolumuza devam edeceğiz. Birileri çıkıp bunca yatırıma ne gerek var diyorlar.