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Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 07:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 6 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı

"Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif Özaydın, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Şındak, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tolga Depci, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Türkay Dereli ve Toros Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz atandı.

Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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