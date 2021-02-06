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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minik Sena'dan sevgi dolu mektup

06.02.2021 22:21 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minik Sena'dan sevgi dolu mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirdiği toplantı sırasında, Almanya'da yaşayan Sena Yaman'ın (9) iyi dileklerini ileten mektubunu okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş ve beraberindeki heyeti kabulünde, kendisine yazılan bir mektup eline ulaştı. Almanya'da yaşayan minik Sena Yaman'ın mektubunu açan Erdoğan, mektubu tebessüm ederek okudu.

"SEN ÜZÜLDÜĞÜNDE BEN DE ÇOK ÜZÜLÜRÜM"

Sena'nın toplantının atmosferini yumuşatan mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Recep Tayyip Erdoğan, ben Sena Duman ve seni gerçekten çok ama çok seviyorum. Bence Türkiye, senin sayende bu kadar güzel oldu. Kardeşim Zeynep de seni çok seviyor. Bir de 4 ablam var. Onların da size çok selamı var. Sen hayatımda gördüğüm en iyi kişisin. Sen hiç üzülme, çünkü sen üzüldüğünde ben de çok üzülürüm"

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FAHRETTİN ALTUN HESABINDAN PAYLAŞTI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantıda yaşanan mektup detayını, Twitter hesabından kamuoyuna duyurdu.

Altun paylaşımında, "9 yaşındaki Sena, Tayyip dedesine Almanya'dan sevgi dolu bir mektup yazmış. Kardeşi Zeynep'in de Tayyip dedesine olan sevgisinden bahsetmiş. Sena mektup yazar da Tayyip dedesi toplantı dahi olsa okumaz mı hiç? Hamdolsun 7'den 70'e herkesin gönlünde olan bir liderimiz var" ifadelerini kullandı.

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