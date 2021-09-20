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  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Türkevi açılışını yaptı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Türkevi açılışını yaptı

20.09.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de Yeni Türkevi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bugün haklı bir gurur yaşıyoruz. Gururluyuz. Çünkü devletimize milletimize kalıcı bir eser daha kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, kıymetli bakanlar Türk- ABD toplumunun değerli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyoruz. Temelini 4 yıl önce attığımız ve bugün açılışını yaptığımız Türkevi binamızın hayırlı olmasını diliyorum. Bugün haklı bir gurur yaşıyoruz. Gururluyuz. Çünkü devletimize milletimize kalıcı bir eser daha kazandırıyoruz. Çünkü mimarlarımızın mühendislerin işçi kardeşlerimizin alın teriyle bu inşayı tamamladık. Mimarinin ve mühendisliğin en son imkanlarının kullanıldığı tasarımın çevreye duyarlılık esasında göre yapıldı. Türkiye bu eserle birikimini büyüklüğünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardık.

Rahmetli Süleyman Demirel başta olmak üzere devletimize kazandırılan arsa üzerinde yükseldi. Kültürümüzde laleden ilham alınarak Selçuk motifleriyle tasarlanan Yeni Türkevi'ne kavuştu. New York baş konsolosluğumuza ev sahipliği yapacak. BM binasının tam karşısında bu denli önemli eseri hayata geçirmemiz ayrı bir anlam taşıyor. Dünya 5'ten büyüktür diyerek çok kutuplu çok merkezli, daha kapsayıcı bir küresel düzeni savunuyoruz. Türkevi binamız BM, adalete ve barışa olan inancımızın da bir sembolüdür.

TÜRKEVİMİZİN KAPISI HERKES AÇIK

Türkevi binamız uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır. Temele bıraktığım mektupta da olmak üzere inşallah binamız uzun bir süre görev verecektir. Türkevi ABD'de yaşayan vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza da yeni bir çatı olacaktır. Genişleyen imkanlarımız sayesinde başkonsolosluk hizmetlerimiz burada çok daha iyi bir şekilde yürütülecektir. Türkevi'ninde içinde çalışacak ziyarete gelecek insanların samimiyetle sahiplenmesiyle arzu ettiğimiz konuma geleceğini düşünüyorum. Bunun için Türkevi binamızın kapılarının herkese açık olduğunun altını bir kez daha çiziyorum. New York'un örnek binalarından biri olacak Türkevi'nin milletimize, ABD'ye hayırlı olmasını diliyorum. Bu binanın inşasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Açılışa gösterdiğiniz ilgi ve katılımdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.

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Recep Tayyip Erdoğan
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