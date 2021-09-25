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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Yeni S-400 alınacak mı?

25.09.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’de CBS News’e verdiği röportajda, ’Rusya’dan yeni S-400 sistemi alacak mısınız?’ sorusuna, "Tabii evet. Kimse bizim hangi ülkeden ne alacağımıza müdahale edemez" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Yeni S-400 alınacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği New York’ta CBS News’e verdiği röportajda S-400 alımıyla ilgili açıklamada bulundu.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımı üzerine ABD’nin F-35’lerin Türkiye’ye teslimatını durdurmasına ilişkin konuşan Erdoğan, "Bundan sonraki dönemde kimse bizim hangi ülkeden ne alacağımıza müdahale edemez. Bunun kararını verecek biziz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Türkiye’nin 1,4 milyar dolar ödemesine rağmen hala F-35’leri teslim almamasını da eleştirdi. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın uluslararası basın önünde söylediği "Türkiye bize bu parayı verdi, neden onlara F-35’leri vermiyoruz?" sözlerini de hatırlattı.

Kanal, Erdoğan’ın Suriye’deki ABD askeri varlığıyla ilgili olarak ’çekilmelerini tercih edeceğini’ söylediğini aktardı.

İHA

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Recep Tayyip Erdoğan
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