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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İL BİNASINDAN AYRILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 18:38 | Son Güncelleme

İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.

İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı. Erdoğan sabah saat 10.30 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan ayrılarak partisinin il başkanlığına geldi. Erdoğan burada ilk olarak milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Ardından partisinin İstanbul belediye başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Erdoğan yaklaşık 8 saat kaldığı İl Başkanlığından ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
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- Erdoğan'ın binadan çıkması
- Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler
- Detaylar

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