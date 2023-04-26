Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali açılışına online katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Akkuyu Nükleer Güç Santrali açılışına online şekilde katılacak. Rusya Devlet Başkanı Putin de törene uzaktan bağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaşadığı rahatsızlıktan dolayı programlarını ertelemişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır. — Erkan Kandemir (@erkankandemir) April 26, 2023



