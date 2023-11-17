Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da! Steinmeier'in ardından Başbakan Scholz ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’nın başkenti Berlin’deki temaslarına başladı. Berlin Brandenburg Havalimanı’ndan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmek üzere Bellevue Sarayı’na geçen Erdoğan, Steinmeier tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Steinmeier, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Daha sonra baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Steinmeier, heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise Şansölyelik Binası'nda Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile baş başa görüşecek. (İHA)





