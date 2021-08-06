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Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

06.08.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden, Şengül Aydın, "O kadar heyecanlandım ki, hiçbir şey söyleyemedim, tutulduk" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Çamlıca'daki Çilehane Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra, Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan yolda, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Erdoğan, Üsküdar Kaldırım Caddesi'nde makam aracını durdurarak yol kenarında bekleyen vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

"O KADAR HEYECANLANDIM Kİ, HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEYEMEDİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden, Şengül Aydın, “Sadece 'duacıyız' dedik, o kadar, arkadaşım da aynı şeyi söyledi. O da bize 'sağ olun, var olun' dedi, o tarz şeyler yani. O kadar heyecanlandım ki, hiçbir şey söyleyemedim, tutulduk" dedi.

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Songül Ata ise, “Ben çok sık rüyamda görüyorum Tayyip Bey'i. onu çok sevdiğimi ve sürekli duacı olduğumu söyledim" şeklinde konuştu. Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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Kaynak: DHA


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Recep Tayyip Erdoğan
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