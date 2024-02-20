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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutluk'a desteğimiz sürecek"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
20.02.2024 20:42 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "TİKA vasıtasıyla Arnavutluk'un kalkınmasına yönelik projelere desteğimiz sürecek. Sayın Başbakanın FETÖ ile mücadele konusunda kararlılığını biliyoruz. Karşılıklı anlayış içerisinde örgütle mücadele edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutluk'a desteğimiz sürecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

"Sayın Rama ve heyetini, Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye'nin Arnavutluk'un kalkınmasına verdiği önemi bir kez daha vurguladım. Ticareti hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkardık, yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik. Türkiye, Arnavutluk'ta en büyük 5 yabancı yatırımcı arasında yer alıyor. TİKA vasıtasıyla Arnavutluk'un kalkınmasına yönelik projelere desteğimiz sürecek.

"KARŞILIKLI ANLAYIŞ İÇERİSİNDE ÖRGÜTLE MÜCADELE EDECEĞİZ"

3 ay gibi rekor bir sürede Arnavutluk'ta dostluk hastanemizi inşa ettik. Sayın Başbakanın FETÖ ile mücadele konusunda kararlılığını biliyoruz. Karşılıklı anlayış içerisinde örgütle mücadele edeceğiz."

Rama'nın açıklamasından satır başları:

"BENİM HATIRLADIĞIM TEK REKOR DEĞİLDİR"

O hastane Türkiye'nin yapmış olduğu önemli bir yatırımdır. Sizin ve hükümetinizin sayesinde Kosova, bağımsız cumhuriyet olarak tanındı. Arnavutluk çok ağır sonuçları olan bir deprem tarafından sarsıldığında siz bizimle iletişime geçen ilk kişiydiniz. Bana "Türkiye ayakta olduğu sürece Arnavutluk yalnız kalmayacaktır" dediniz. Söylenecek çok şey vardır, siz hastaneden bahsettiniz. Çok rekor bir sürede hastane kuruldu. Bu benim hatırladığım tek rekor değildir.


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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Recep Tayyip Erdoğan
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