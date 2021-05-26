Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile görüşmemiz yeni dönemin habercisi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileri ile çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki uzun yıllara dayanan köklü, çok boyutlu müttefiklik ilişkisini önemsediklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Zaman zaman yaşanan fikir ayrılıklarına rağmen ortaklığımız ve müttefiklik ilişkilerimiz her türlü badirenin üstesinden gelmeyi başarmıştır. Amerika ile Suriye'den Libya'ya, terörle mücadeleden enerjiye, ticaretten yatırımlara kadar geniş bir yelpazede ciddi iş birliği potansiyelimiz bulunuyor. Ülkelerimiz arasındaki mevcut mekanizmaları işleterek hızla mesafe almak istiyoruz. Ekonomik Ortaklık Konseyi, Ekonomik ve Ticari Stratejik İşbirliği Çerçevesi, Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması Konseyi gibi bu tür mekanizmaları devreye almamız gerekiyor.

"BIDEN İLE GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZ GÖRÜŞMENİN YENİ DÖNEMİN HABERCİSİ OLACAĞINA İNANIYORUM"

"100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için samimi, saygılı, ortak çıkarlara ve değerlere dayanan bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyoruz. Çelik ve alüminyum sektöründeki ilave tarifeler, Türkiye'nin genelleştirilmiş tercihler sistemi dışında bırakılması, Türkiye menşeli ihraç ürünlerine yönelik anti-damping önlemleri gibi adımlar bize yakışmıyor. Bu konularda Amerika'dan daha yapıcı hareket etmesini bekliyoruz. Başkan Biden'ın 1915 olayları hakkında yaptığı açıklama ilişkilerimize ilave yük getirse de Sayın Biden ile NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmenin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum." (AA)

