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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa programını iptal etmişti! Sebebi ortaya çıktı…

03.07.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bursa programını iptal etmesi siyaset kulislerinde merak uyandırmıştı. Konu ile ilgili açıklama AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen’den geldi. Özen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soğuk algınlığı geçirdiğini ve bu nedenle programların iptal olduğunu duyurdu. İşte Erdoğan’ın sağlık durumu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasının detayları…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa programını iptal etmişti! Sebebi ortaya çıktı…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BTSO'nun ödül törenine katılıp 18 milyar liralık özel ve kamu yatırımlarının uzaktan açılışına katılacaktı. Gökdere Meydanı'nda halkla buluşması planlanan Erdoğan'ın kentteki tüm programları ileri bir tarihe ertelendi. Erdoğan'ın programlarını iptal etmesinin nedeni ise çok merak edildi.

HERKES SEBEBİNİ MERAK ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa'da dün gerçekleştirilmesi planlanan miting ve açılış etkinliklerini iptal etmesi merak uyandırırken sebebi bugün ortaya çıktı.. AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soğuk algınlığı geçirdiğini ve programların bu nedenle iptal edildiğini belirtti.

‘İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR’

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek Bursa Mitingi, Özel ve Kamu Kurumlarımızın açılış törenleri Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle(uygun görmesiyle) ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

‘CUMHURBAŞKANIMIZIN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ’

İptal haberinin ardından konuya ilişkin açıklama ise AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'den geldi. Bursa'daki yerel televizyon kanallarından AS TV'nin yayınına telefonla bağlanan Özen, Erdoğan'ın "soğuk algınlığı" nedeniyle programlara katılamadığını söyledi:

"Bugün gelen haberle soğuk algınlığı nedeniyle sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi söz konusu oldu. Tabi sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığı her şeyden önemli. Bu anlamda en kısa sürede sağlığına kavuşacağını ümit ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Recep Tayyip Erdoğan iptal sağlık durumu

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