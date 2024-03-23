Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'matruşka ittifakı' vurgusu! "Nedir bu yavaşlardan çektiğimiz?"

Seçime 1 hafta kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Ankara mitinginde Ankaralılarla buluştu. AK Parti mitingini 200 bin kişi takip etti. Erdoğan, "Ankara daha fazla ataleti kaldıramaz. Nedir bu yavaşlardan çektiğimiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, ana muhalefet partilerinin kirli pazarlıklara tutuştuğunu belirterek, "ortada bir matruşka ittifakı var" sözlerinde bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISINI KINIYORUZ"

"Sözlerimin hemen başında dün Moskova'da gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Terör kimden gelirse gelsin, faili kim olursa olsun kabul edilemez. Terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak Rus halkının acısını milletçe devletçe paylaşıyoruz. İnsanlığın ortak düşmanı olan teröre karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

Selçuklu'nun paylaşılamayan şehri, Cumhuriyetin başkenti Ankara, bugün bir başka güzel. 'Ankara mitingimizde katılım ne kadar' diye sordum. 200 bin... Demek ki 31 Mart'ta bu katılım Ankara'da her şeyi değiştirecek. Buna hazır mıyız?

ALANDA 200 BİN KİŞİ BULUNUYOR

İnşallah 31 Mart'ta Ankara'yla aramızdaki muhabbetin derinliğine uygun bir sonuçla telafi edeceğiz. Başkentimize de böylesi yakışır. Ankara'nın milli mücadelenin ardından başkent olması öyle birilerinin iddia ettiği gibi tesadüf eseri değildir. Tarihinin her döneminde Ankara, şehir kimliğini muhafaza etmiş bir yerdir. 'Ankara bir bozkır kasabasaydı' diyerek bu şehri küçümseyenler onun parıltılı geçmişinden habersizler. Devlet kuracak organizasyonuna sahip Ankara Ahileri'nin çabaları bile bunu kanıtlar.

Biz de bu Ankara'ya layık olmaya çalışıyoruz. Bu devlet sadece sahip olduğu kamu gücüyle değil, sanayisiyle, ticaretiyle ve en önemlisi insanıyla ülkemizin incisidir. Bugün burada bir araya gelen sizler sadece Ankara'ya ülkemize değil tüm dünyaya mesaj veriyorsunuz. Şimdi burayı bu millet bahçesini kim yaptı? Murat Kurum kardeşimiz bakan iken o yaptı. Şu an nerede? İstanbul'da. İstanbul'u kazanmak Murat kardeşimize yakışır.

Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, buradaki gibi kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bir asır önce düşman Ankara'nın kapısına kadar dayanmıştı. Top seslerinin meclisten duyulduğu o dönemde ortaya konan güçlü iradenin yankıları hala sürüyor. Aynı irade 15 Temmuz'da da ortaya çıktı. Bu irade tüm demokrasi atılımlarımıza ilham oldu. Çok partili siyasi hayata geçtiğimizden beri her kara bulut toplandığında baharı önce Ankara başlattı. Milletimizin her bir ferdinin hayatına dokunan hak ve özgürlük reformlarımızı burada gerçekleştirdik. 2023 hedeflerimizi Ankara ile birlikte fiiliyata geçirdik.

Türkiye Yüzyılı'nda bizimle yol yürüyeceğinize inanıyorum. Bunun için söz veriyor musunuz? Ankara yanımızda olduğu müddetçe yedi düvel karşımıza çıksa yıkar geçeriz. Kardeşlerim Ankara'yı bilmek, anlamak, sevmek elbette önemli. Ama asıl mühim olan Ankara'yı. tüm vasıflarına uygun eser ve hizmetlerle donatmaktır.

"NEDİR BU 'YAVAŞLARDAN' ÇEKTİĞİMİZ"

Bu CHP'nin pratiğidir. İstanbul'da da böyleydi. Çöp, çukur, çamur... 5 yıl boşuna geçti. Onun için 31 MArt çok önemli. Ankara'yı başkentlik sıfatına uygun hizmet veremeyenlerden kurtarmanın vakti çoktan gelmiştir. 31 Mart akşamı bunun hakkını verelim. Burası hiçbir şey yapmayarak üstüne bir de bununla övünerek idare edilecek bir yer değildir.

Ankara daha fazla ataleti kaldıramaz. Nedir bu yavaşlardan çektiğimiz ya... Ankara'yı bir an önce kurtarmak gerekiyor. Sandıkları patlatalım, Turgut Altınok kardeşimize Büyükşehirde ve diğer kardeşlerimize ilçelerde oy verelim. Kimsenin şahsıyla alıp veremediğimiz yok. Amacım, 1000 yıllık kadim yurdumuzu hak ettiği yatırımlarla buluşturmaktır. Cumhurbaşkanınız olarak biz üstümüze düşeni fazlasıyla yapıyoruz, yapacağız. Yerel yönetimlerle el ele vererek 1 Nisan'dan itibaren çok daha farklı bir hizmeti ortaya koyacağız.

"GURUR DUYACAĞIMIZ BİR ANKARA'YI İSTİYORUZ"

Ankara, buraya gelenlerin hayranlık duyacağı bir şehir olmalıdır. Cadde, park, ulaşım, altyapısı ve sosyal donatılarıyla hep birlikte gurur duyacağımız bir Ankara'yı istiyoruz. Bölgesinin ve dünyanın yükselen yıldızı Türkiye'ye yakışır bir başkent için 31 Mart'ta her şey ayağımıza geliyor.

PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ

Ortaya birde deste deste dolarlar, avrolar çıktı. Şimdi mahkemelerde hesap veriyorlar. Para kulelerinin doğru düzgün izahını yapamadılar. Birine para gönderecekseniz internet bankacılığı yerine 5-6 kişiye ne gerek var.

Türk siyaseti çok yüzsüzlük gördü ama böylesiyle ilk defa karşılaşıyoruz.

"ORTADA BİR MATRUŞKA İTTİFAKI VAR"

Kardeşlerim, demokrasi ve kalkınma yolculuğu meşakkatlidir. Cumhuriyet dönemi boyunca kaybettiğimiz hazine değerindeki yılların telafisi son 21 yılda mümkün olabildi. Ankara tüm bu süreçlerin en yakın şahididir. Milletimizin hak ve özhgürlüklerini genişletmek için attığımız her adımda gizli açık ve engellemelerle karşılaştık. Bunları bertaraf ettik, bir kısmının üstünden bedel ödeyerek geçtik. Kimi zaman vesayet kimi zaman terör örgütü kimi zaman darbeci kimi zaman ekonomik ve sosyal tetikçi kisvesiyle arz-ı endam etti. En azından kağıt üzerinde bu ülkenin siyasetçisi, sivil toplum temsilcisi, Türkiye aleyhinde çalışanlar var. Bu tiplerle uğraşmak bizi bir hayli yorsa da yolumuzdan alıkoymadı. Ülkemiz adına CHP'nin tutumu endişe vericidir. Bu partinin milletimizin kalbinde derin yaralar açan günahlarını bir kenara koyuyorum. Son 21 yılda bir dönem fetö ihanet çetesinin taşeronluğunu üstlendi, bir döne PKK'nın ve uzantılarının savunuculuğunu savundu. GEçtiğimiz mayıs ayındaki tuhaf ittifakı hatırlıyorsunuz. 6'lı masa... Altında da DEM... Hepsi dağıldı mı? Bu 6'lı masadan parlamentoya giren var mı? Bu dersi milletimiz verdi. Benim milletim istemezse hiçbir şey olmaz. Birbirlerini yolda görseler selam vermeyecek olanları, Cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtarak aynı masada bir araya getirdiler. Bay bay Kemal ne oldu? Ankara'da bir apartman dairesi buldu, orada kalıyormuş. Bunların akıbeti hepsi aynı olacak. Seçim bitince hepsi darmadağın oldu, Cumhur İttifakı dimdik ayakta yoluna devam ediyor. CHP geçen seçim HDP'yle ittifak yapmıştı. Ama bu seçim ismini koyamasalar da alttan kirli pazarlıklara giriştiler. Ortada bir matruşka ittifakı var.

"BİZ ESERLERİMİZLE ÖVÜNÜYORUZ"

Böyle ana muhalefet partisi olur mu ya? Bu partiye umut bağlayanlara yazık değil mi? CHP amblemi altında seçime girenler, kendilerini bunların vebalinden kurtarabilir mi? Milletimiz 31 Mart'ta demlendiği ortaklarına da sandıkta hak ettikleri cevabı verecektir. Milletimize güvendiğimi, inandığımız için hiçbir hayal kırıklığına uğramadık. İnşallah bu sefer de milletimiz tercihini eser ve hizmet siyasetinden yana kullanacaktır. Ziya Paşa ne diyor: Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri... Biz eserlerimizle övünüyoruz.







