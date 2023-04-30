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Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında açıkladı! DEAŞ'ın sözde lideri Suriye'de etkisiz hale getirildi

30.04.2023 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerine 13 gün kala liderlerin programları devam ediyor. Son olarak Ankara mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kez de katıldığı bir televizyon programında yurt dışındaki Türk vatandaşlarına seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de uzun zamandan beri takip edilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında açıkladı! DEAŞ'ın sözde lideri Suriye'de etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Türk, ATV, Euro D, Euro Star ve Avrupa 7 ortak yayınında, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi kod adlı şahsı uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs, Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın Suriye'de yaptığı operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

"DURMADAN, ARA VERMEDEN YOLA DEVAM ETTİK"

Erdoğan, ilk olarak sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Gayet iyiyim. Zaten o günden sonra biliyorsunuz ben yine meydanlarda önemli programlar yaptım. Bunların en önemlisi de Ankara oldu. Ankara programını yaptık, ara vermedik. Bu arada bir Manisa programı da oldu. Durmadan, ara vermeden yola devam ettik. Oralar bizim enerji kaynağımız oluyor."

"ÖZEL GÜVENLİKLİ BÖLMELERDE MUHAFAZA EDİLİYOR"

Yurt dışında kullanılan oylara ilişkin seçim güvenliği prosedürlerini anlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Oy kullanma süreci sıkıntısız bir şekilde devam ediyor. Türkiye'de oy ve sandık güvenliği konusunda ne yapılıyorsa yurt dışında da bunun aynısını, hatta çok daha fazlasını yapıyoruz. Her sandıkta kullanılan oylar, her gün sandık kurulu üyeleri gözetiminde çuvallara konup mühürleniyor, sonra konsolosluklarımza getiriliyor. Burada özel güvenlikli bölmelerde muhafaza ediliyor. Bu odaların kapılarında 6 ayrı kilit bulunuyor. Bu kilitlerin her biri kamu kurumlarının ve siyasi partilerinin temsilcilerine ait. Hepsi aynı anda orada olmadan kapılar açılmıyor. Oy verme süresi bittikten sonra ağzı mühürlü olarak gelen oy torbaları, Ankara'da seçim kurulunun denetimi altında sandık kurullarında açılacak. Türkiye'de yapılan seçimlerde olduğu gibi sayım ve dökümü yapılacak, ardından sonuçlar tutanak altına alınacak."

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MİT'TEN SURİYE'DE OPERASYON

  • MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi kod adlı şahsı uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs, Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın Suriye'de yaptığı operasyonla etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Gurbetçileri yıllarca kimse önemsemedi. Biz teknolojik imkanları kullanarak gurbetçilerimizin oy kullanmasını sağladık. Son 21 yılda daha önce hayal dahi edilemeyen birçok adım attık. Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın araçlarını sınırlar içerisinde kullanabilme sürelerini iki yıla çıkardık.

  • Sandığı artık vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. 14 Mayıs'ta inşallah yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

  • Azerbaycan '1000 kalıcı konut yapmak istiyorum' dedi. Dün de onun temellerini attık. Dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımız yardıma koştular. Biz bu yapılanları asla unutmayacağız. Yaralarımızı da beraberce saracağız.

  • AFAD'ımız Kızılay'ımız bu süre içinde yoğun bir çalışma içinde oldular. Arama kurtarma ekipleri ile çok iyi bir diyaloğun içinde oldular. Tabi ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara şifa diliyorum.

  • 14 tane köy evini sahiplerine teslim ettik. Bizim için önemli olan süratle buralarda kalıcı konutların yapılması.

  • Hatay'da demir çelikten bir hastane yapımı var. Bunları da 3-6 ay arasında bu hastaneleri de bitirerek insanımıza kazandıracağız.

  • Türkiye'nin gücü arttıkça vatandaşımızın itibarı da artıyor. Vatandaşlarımdan ellerindeki gücü en iyi şekilde kullanmalarını istirham ediyorum. 14 Mayıs bu bakımdan büyük önem arz ediyor.

fdsa

SEÇİM ANKETLERİ

  • Meydanların diliyle konuşursak farklı bir tablo var. Aldığımız anketlere bakarsak farklı bir tablo var. Meydanların dili derseniz hamdolsun 14 Mayıs önümüzde gümbür gümbür milletçe zafere doğru gidiyoruz. Hep söyleriz, önemlidir bu söz. Sefer bizden, zafer Allah'tan.

  • Bir de şu var , yapılan anketler. Fakat bu dönem anketlerini, çok karmaşık bir tabloda yapıyoruz. Deprem felaketi aslında anket tekniğini ortadan kaldırdı. Buna rağmen anketörler bir şeyler yapıyorlar. Bunlara da baktığımız zaman yine hamdolsun kamuoyu ölçmek için değil, kamuoyu oluşturmak için şu anda yapılıyor. Fakat lehte bir havayı anketlerde de görüyoruz. Gerek Cumhurbaşkanlığında gerek Cumhur İttifakı olarak güzel bir tablo şu anda önümüzde. Saha şu anda, diğerlerinde böyle bir saha yok.

AVRUPA'DA YABANCI DÜŞMANLIĞI

  • Irkçılık, İslam düşmanlığı ve ayrımcılık Batı'da artık kanser hücresi gibi hızla yayılıyor. Batı ülkeleri bu tehditle yüzleşme sürecini henüz gösteremiyor.

  • (NSU davası) Takipçisi olacağız. Gerekirse uluslararası mahkemelerde maddi manevi tazminattan tutun her türlü davayı açıp, neticesini almamız lazım.

YENİ MÜJDEYİ DUYURDU

  • Geçtiğimiz yıllarda TTK'ya ait maden ocaklarında 2 bin yeni işçi alımı yapacağımızı açıklamıştık. Yaz aylarında kardeşlerimiz işlerine başlamış olacak. Daha önce bin olarak açıklamıştık, iki bin alım yapacağız. Kardemir'e önümüzdeki aylarda 600 yeni işçi alacağımızın müjdesini veriyorum. Yönetim kurulu başkanımızla görüştüm.
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