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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' Mesajı

23.04.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102. yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milli egemenliğin yıkılmaz tecelligahı olmaya devam edeceğini vurguladı. "Çocuklarımızdan aldığımız heyecan ve enerjiyle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek, çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza müreffeh, huzurlu bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diyen Erdoğan, 2023 hedef ve 2053 vizyonları doğrultusunda gayret göstermeyi sürdürdüklerini belirtti.

Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102. yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Milli iradenin tecelligahı Millet Meclisimizin teşekkül ettiği, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun açıldığı bu müstesna günün ülkemiz, milletimiz ve çocuklarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"Şan ve şerefle bir asrı geride bırakan Türkiye Büyük Millet Meclisi, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla milli egemenliğimizin yıkılmaz tecelligahı olmaya devam edecektir. Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a işgalcilerin, darbecilerin ve vesayet odaklarının ülkemize ve millet iradesine yönelik tüm saldırılarına karşı sarsılmaz bir duruş sergileyen Gazi Meclisimiz, ilelebet milli iradenin bayraktarlığını yapacağını ortaya koymuştur.

"23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal tarafından geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan edilmesi ise bugünün anlamını daha da pekiştirmiştir. Biz de tarihimizden tevarüs ettiğimiz güç, çocuklarımızdan aldığımız heyecan ve enerjiyle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek, çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza müreffeh, huzurlu bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Barış, adalet ve kardeşlik dolu bir dünya idealine de katkı sunacak 2023 hedef ve 2053 vizyonlarımız doğrultusunda gayret göstermeyi sürdürüyoruz.

"Bu vesileyle, kuruluşundan bu yana, Yüce Meclisimizin çatısı altında ülkemize hizmet etmiş olan tüm milletvekillerimize, milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclis'teki tüm milletvekillerini, istiklalimizi ve istikbalimizi borçlu olduğumuz bütün kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının bayramını kutluyorum."

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