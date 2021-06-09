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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5G ve fiber hat açıklaması!

09.06.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında 5G teknolojisine, e-spor alanına ve fiber hatlara değinen Erdoğan, "5G teknolojisini de en kısa sürede Türkiye'ye kazandırmakta kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5G ve fiber hat açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında yaptığı konuşmada, dijital oyun sektörünün içine sporu, fuarları, uluslararası turnuvaları da alarak günden güne genişlediğini, 2012'de 70 milyar dolar büyüklüğe sahip olan dünya dijital oyun sektörünün, salgının da etkisiyle 2020'de 159 milyar dolara ulaştığına dikkati çekti.

Gençlik yıllarında spor denilince akla ilk, futbol, güreş, basketbol, voleybol, boks, karate gibi dalların geldiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün artık spor ve sporcu kavramlarının klasik anlamları yanında çok farklı boyutlar da kazandığını söyledi.

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"BU FİBER HATLARI DAHA DA UZATACAĞIZ"

E-spor gibi alanların, bilhassa 30 yaş altı gençler arasında giderek yaygınlaştığına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümet ve parti olarak biz de gençlerimizin ilgisini yakından takip ediyor, e-sporun kurumsallaşması için gereken adımları atıyoruz. Son 19 yılda diğer pek çok alanla birlikte internet altyapımıza da ciddi yatırımlar yaptık. Burada en önemlisi fiber hat meselemiz. Fiber hat uzunluğumuzu 81 bin kilometreden 460 bin kilometreye çıkardık. Dijital hizmetlerde ülkemize çağ atlayacak 5G teknolojisini de en kısa sürede Türkiye'ye kazandırmakta kararlıyız. Adil Bey bu fiber hatları daha da uzatacağız. Bak bizden sonra gelenler bizi geçti. Biz, şimdi buna yoğun bir şekilde yüklenip, bu uzunluğu süratle daha da geliştirmemiz, artırmamız lazım. Bakınız, sadece birkaç başlıkla ifade etmeye çalıştığımız halde, hizmetlerimizi anlatmakla bitiremiyoruz. Türkiye'nin asıl ihtiyacı işte budur. Milletimiz bizden, vaktimizi ve enerjimizi, karanlık mahfillerin sinsi oyunlarıyla heba etmemizi değil, işte bu şekilde eser ve hizmet siyasetiyle ülkeyi kalkındırmamızı, geliştirmemizi bekliyor."

(Kaynak: AA)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi 5G
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
intwrnette hız sınırı ve fiyatlar aşırı pahalı vergiler bel büküyor evine ekmek alamayan aile internetmi alsın
Hiç int olmasin. kendini tutamayıp eleştiri yapanlar 5 yıldız hapishanede

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